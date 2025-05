Für das GJ25 erwartet KWS auf vergleichbarer Basis stabile Umsätze und prognostiziert eine EBIT-Marge von 14-16%, bei weiterhin hohen F&E-Investitionen. Die Prognose von mwb research liegt im Einklang damit und geht aufgrund von Portfolioeffekten von einem leichten Rückgang der berichteten Umsätze aus. Die EBIT-Marge wird bei etwa 15% erwartet - gestützt durch solide Ergebnisse des dritten Quartals 2024/25 (veröffentlicht am 13. Mai), das rund 60% des Jahresumsatzes und etwa 150% des jährlichen EBIT beiträgt. KWS ist gut positioniert, um von der weltweit steigenden Nahrungsmittelnachfrage zu profitieren - gestützt durch ein starkes Saatgutportfolio und stabile Finanzkennzahlen. Mit sinkender Nettoverschuldung und einer attraktiven Bewertung stellt das Unternehmen eine interessante Investmentchance dar. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 83,00 EUR. Weitere Einblicke in die Unternehmensstrategie und den Ausblick werden auf mwb researchs "New Food Investor Conference" am 3. Juni erwartet, bei der KWS die Veranstaltung mit einer Präsentation und einer Q&A-Session eröffnen wird. Konferenzdetails und Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://research-hub.de/conference/new-food. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





