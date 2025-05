Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließ die ungarische Notenbank (MNB) ihren Leitzins unverändert bei einem Niveau von 6,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl das Wirtschaftswachstum angeschlagen sei, fühle sich die MNB verpflichtet die nach wie vor hohe Inflation einzudämmen und den positiven Realzins zu erhalten. Dem ungarischen Notenbank-Gouverneur Mihaly Varga zufolge werde auch künftig eine "geduldige und vorsichtige" Politik forciert. Folglich dürfte das Leitzinsniveau in den kommenden Sitzungen - zumindest bis Herbst unverändert bleiben. (28.05.2025/alc/a/a) ...

