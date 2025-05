Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Desinflationsprozess in Australien setzte sich im ersten Quartal fort, so die Analysten von Postbank Research.Mit 2,9 Prozent sei die jährliche getrimmte durchschnittliche Inflationsrate - das von der RBA bevorzugte Maß für den unterliegenden Preisdruck - erstmals seit Ende 2021 wieder in den Zielkorridor von 2-3 Prozent gesunken. In ihrem Mai-Ausblick gehe die RBA bis Ende des Prognosezeitraums von stabilen 2,6 Prozent aus. ...

