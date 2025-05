FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,14 Prozent auf 130,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 2,55 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die im April gesunkenen Einfuhrpreise stützten den Markt nicht. Im Vergleich zum Vormonat fielen sie um 1,7 Prozent, während Volkswirte lediglich einen Rückgang um 1,4 Prozent erwartet hatten. Gesunkene Energiepreise dämpften die Preisentwicklung. Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr ausgesprochen schwach ausgefallen. Nach bereits geringer Verbesserung in den Monaten März und April sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April um lediglich 12.000 auf 2,919 Millionen Menschen. Das sind 197.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. "Die nun ausgelaufene Frühjahrsbelebung war insgesamt schwach", sagt die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles. "Der Arbeitsmarkt bekommt nicht den Rückenwind, den er für eine Trendwende bräuchte."

Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht. Auch zum weiter schwelenden Zollkonflikt zwischen der EU und den USA gab es zunächst keine Neuigkeiten. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt zuversichtlich mit Blick auf eine Einigung gezeigt./jsl/jkr/stk