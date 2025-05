München (ots) -- Finanzielle Sorgen belasten: Mehr als die Hälfte der Gen Zs und Millennials in Deutschland fürchten, im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein.- Nur sechs Prozent der Gen Zs weltweit streben eine Führungsposition an - auch in Deutschland setzen sie lieber auf kontinuierliches Lernen und persönliche Entwicklung.- GenAI verändert die Arbeitswelt: Über die Hälfte der deutschen Gen Zs nutzt entsprechende Tools regelmäßig.Junge Berufstätige weltweit - darunter auch in Deutschland - streben nach finanzieller Unabhängigkeit, sinnstiftender Arbeit und mentalem Wohlbefinden. Das zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Global Gen Z and Millennial Survey von Deloitte, für die rund 23.500 Gen Zs (Jahrgänge 1995-2006) und Millennials (Jahrgänge 1983-1994) aus 44 Ländern befragt wurden, darunter mehr als 800 Befragte aus Deutschland. Trotz finanzieller Sorgen strebt nur ein Bruchteil der jungen Berufstätigen Führungspositionen an, hierzulande ist es etwa jede:r Zehnte.Finanzielle Sorgen: Die Belastung wächst - vor allem in DeutschlandDie steigenden Lebenshaltungskosten bleiben das drängendste Problem von jungen Arbeitnehmer:innen. Sowohl in Deutschland als auch weltweit haben 37 Prozent der Gen Zs und 35 Prozent der Millennials Probleme, ihre monatlichen Kosten abzudecken. Knapp die Hälfte der Befragten lebt von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Besonders alarmierend: Über die Hälfte der deutschen Befragten fürchtet, später nicht ausreichend für den Ruhestand vorsorgen zu können.Geldsorgen, lange Arbeitszeiten und fehlende Wertschätzung bedeuten für viele junge Arbeitnehmer:innen in Deutschland mentale Belastungen, bei denen sie oft nicht ausreichend Unterstützung erhalten: Lediglich 48 Prozent der Millennials denken, dass ihr Arbeitgeber ihre mentale Gesundheit ernst nimmt. Global sind es immerhin 62 Prozent.Sinn und Werte entscheiden über ArbeitgeberwahlHierzulande geben 89 Prozent der Millennials und 86 Prozent der Gen Zs an, dass Sinnhaftigkeit ein wichtiger Faktor für ihre Zufriedenheit im Job sei. Etwa 48 Prozent der Gen Zs in Deutschland haben schon einmal einen potenziellen Arbeitgeber abgelehnt, weil er nicht zu ihren ethischen Werten passte - ein höherer Anteil als im globalen Durchschnitt (41 Prozent). Ebenso beeinflussen Umweltaspekte zunehmend das Verhalten: Zwar nehmen die Befragten in Deutschland Arbeitgeber in Bezug auf Umweltschutz weniger in die Pflicht als der globale Durchschnitt, doch nachhaltiges Handeln wird auch hier zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die Attraktivität als Arbeitgeber.Lernen statt Aufstieg: Entwicklung ja - klassischer Karriereleiter neinAls primäres Karriereziel betrachten nur sechs Prozent der Gen Zs weltweit eine Führungsposition. In Deutschland tun dies zumindest zehn Prozent, doch geht es den jungen Generationen eher um kontinuierliche Entwicklung als um formale Hierarchien: 69 Prozent der Gen Z und 54 Prozent der Millennials entwickeln laut eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche gezielt ihre Fähigkeiten weiter - ein deutliches Zeichen für ihren Wunsch nach Entwicklung und Vorwärtsstreben jenseits der klassischen Karrierewege.Dabei zeigt sich ein deutlicher Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Zwar wünschen sich knapp 80 Prozent der Befragten hierzulande gezielte Lernangebote - Gen Zs bevorzugen interne Weiterbildungen, Millennials monetäre Unterstützung für externe Trainings -, doch viele nehmen ihre Führungskräfte als wenig unterstützend wahr. Besonders ausgeprägt ist die Diskrepanz beim Thema Motivation: Was Führungskräfte aus Sicht der Befragten leisten sollten, geschieht in der Realität häufig nicht.GenAI hält Einzug in die ArbeitsweltDrei Viertel der weltweit Befragten erwarten, dass GenAI ihre Arbeitsweise binnen eines Jahres verändern wird. Die Hälfte der Gen Zs in Deutschland gibt an, bereits eine GenAI-Schulung absolviert zu haben oder plant, dies innerhalb der nächsten zwölf Monate zu tun - bei den Millennials sind es mit 39 Prozent etwas weniger. 52 Prozent der Gen Zs und 43 Prozent der Millennials nutzen bereits entsprechende Tools bei ihrer Arbeit. Die meisten Gen Zs (66%) und Millennials (69%) hierzulande sind der Meinung, dass GenAI ihre Arbeitsleistung verbessert hat.Fokus auf Sinn, finanzielle Sicherheit und WertschätzungDie Ergebnisse zeigen deutlich: Junge Arbeitnehmer:innen fordern mehr als nur einen sicheren Arbeitsplatz - sie suchen nach Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und authentischer Wertschätzung. Unternehmen sollten daher gezielt in Maßnahmen investieren, die finanzielle Sicherheit und berufliche Weiterentwicklung fördern. Dazu zählen faire Vergütungsmodelle, transparente Angebote zur Altersvorsorge sowie der Zugang zu finanzieller Bildung. Lernangebote sollten flexibel, praxisnah und individuell zugeschnitten sein - insbesondere Gen Zs erwarten regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten.Führung neu zu denken, heißt außerdem, Verantwortung gemeinsam zu tragen. Modelle wie Tandem-Leadership oder rollenbasierte Führungsteams können helfen, Führungsaufgaben attraktiver zu machen und Talente gezielt zu fördern. Auch eine klar gelebte Haltung in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. "Wer junge Talente halten will, muss Sicherheit und Sinn bieten - und Führung neu definieren", sagt Sebastian Pfeifle, Human Capital Lead im Consulting bei Deloitte Deutschland. "Nur mit echtem Engagement in Kultur und Verantwortung sowie die Weiterbildung ihrer Talente bleiben Unternehmen zukunftsfähig."Pressekontakt:Julia LinkeCorporate Communications & ResponsibilityTel: +4915118295950jlinke@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60247/6044168