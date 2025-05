Stellt euch eine Smartphone-Zukunft ohne das endlose Scrollen durch App-Icons vor. Ein bekannter Branchenexperte hält genau das für unausweichlich. Er glaubt: Wir stehen am Anfang vom Ende der Apps. Der Kopf hinter dieser Idee ist Carl Pei, Mitgründer von Oneplus und heutiger Geschäftsführer des Unternehmens Nothing aus London. In einem Interview mit Wired erklärte Pei, dass er Apps in ihrer heutigen Form für obsolet hält. In sieben bis zehn Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...