© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - picture alliance

Heico, ein Zulieferer der Rüstungs- und Luftfahrtindustrie, hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen gemeldet. Darüber darf sich auch Warren Buffett freuen.Zu den kleineren Beteiligungen im Investmentportfolio von Berkshire Hathaway gehört mit einem Marktwert von rund 251 Millionen US-Dollar Heico. Der Spezialist für Elektronik- und Turbinenbauteile gehört seit rund einem Jahr zu den Depotbestandteilen von Warren Buffett - und hat sich in der Zwischenzeit hervorragend entwickelt: Die Aktie hat in 12 Monaten knapp 30 Prozent zugelegt. Dabei profitiert Heico einerseits vom globalen Rüstungsboom und andererseits auch der anhaltend hohen Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Das hat dem …