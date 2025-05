Bitcoin-Experten sehen Kursziel von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar

Bitcoin hat ein neues Rekordhoch markiert und viele Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der Rallye. Während die Kursziele der Analysten vielfältig sind, implizieren sie mehrheitlich einen weiteren Anstieg im laufenden Jahr. Besonders optimistisch zeigen sich dabei bekannte Experten wie Tom Lee von Fundstrat Global Advisors und Cathie Wood von ARK Invest, die mit spektakulären Prognosen aufwarten.

Tom Lee prognostiziert Bitcoin-Rallye auf 1,5 Millionen Dollar

Tom Lee, geschäftsführender Partner und Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors, der bereits seit Ende des vergangenen Jahres einen BTC-Kurs von 250.000 US-Dollar bis zum Jahresende 2025 vorhersagt, sieht noch deutlich mehr Potenzial. Der Experte ist davon überzeugt, dass die Bitcoin-Rallye den Kurs bis auf eine Million US-Dollar bis 1,5 Millionen US-Dollar führen könnte.

Auf einer Konferenz in Kanada erklärte Lee: "Bitcoin ist ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser, weil es wirklich das Risiko-On-Asset erfüllt, aber es ist ein Netzwerkwert-Asset, und ich denke, dass, wenn mehr Menschen Bitcoin annehmen, es immer noch den größten Teil des Preisanstiegs erklärt." Weiter betonte er, dass Bitcoin ein großartiger, sicherer Hafen sei und er in den nächsten zehn Jahren den einfachsten Weg für Bitcoin sehe, den gleichen Netzwerkwert wie Gold zu haben.

Cathie Wood sieht Bitcoin bei 2,4 Millionen Dollar bis 2030

Auch die bekannte Fondsmanagerin Cathie Wood hat ein Research-Paper veröffentlicht, das von einem massiven Kursanstieg beim Bitcoin ausgeht. Konkret könnte dabei ein Kurs von bis zu 2,4 Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2030 möglich sein. Die Star-Investorin schrieb dazu, dass in ihrem Bull-Case der Bitcoin ein Kurswachstum von 72 Prozent pro Jahr erreichen und dementsprechend bis 2030 auf 2,4 Millionen US-Dollar klettern könnte.

Treiber davon sollen insbesondere weitere Investitionen von institutionellen Investoren sein, genauso wie der sich weiter etablierende Status des Bitcoins als digitales Gold. Im Basisszenario ihrer Hochrechnungen rechnet Wood mit einem Kurs bei der Mutter aller Kryptowährungen von 1,2 Millionen US-Dollar. Läuft es ganz unvorteilhaft, so sieht die Expertin immerhin 500.000 US-Dollar als realistisch an.

Bitcoin Bull: Profitieren Sie vom Bitcoin-Kursanstieg

Glaubt man den Prognosen der beiden Experten Tom Lee und Cathie Wood, so ist mit einer deutlichen Kurssteigerung bei der Mutter aller Kryptowährungen in den kommenden Jahren zu rechnen. Ein Coin, der womöglich überproportional von diesem Kursanstieg profitieren könnte, ist Bitcoin Bull, der jetzt auch für Anleger einen Blick wert sein könnte.

Bitcoin Bull ist nicht nur ein einfacher Memecoin, sondern hat sich durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem an den Kursverlauf der Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt. Es gibt immer dann Token Burns oder Airdrops von echten Bitcoins, wenn Bitcoin ein neues Hoch an einer bestimmten Marke erreicht. Der Ablaufplan sieht dabei verschiedene Meilensteine vor: Bei 100.000 Dollar erfolgt die BTCBULL-Einführung, bei 125.000 Dollar eine Token-Verbrennung, bei 150.000 Dollar ein BTC-Airdrop und so weiter bis zu einem großen BTCBULL-Airdrop bei 250.000 Dollar. Wer sich jetzt beim Bitcoin Bull Projekt engagieren möchte, sollte sich beeilen, da angesichts des großen Interesses bald eine Preiserhöhung im Presale stattfinden dürfte.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.