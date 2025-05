DJ DIW-Konjunkturbarometer erholt sich im Mai sprunghaft

DOW JONES--Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat im Mai einen Sprung gemacht und erholte sich von dem Einbruch im April. Mit nun 90,1 Punkten liegt der Barometerwert gut 7 Punkte höher als im Vormonat und damit wieder auf dem Niveau von Februar und März. Die neutrale 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt, ist zwar weiterhin in einiger Ferne. Dennoch: "Die Konjunktur in Deutschland belebt sich trotz höherer Handelshemmnisse zum Jahresauftakt etwas", erklärte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik.

Gleichzeitig dürfte sich die kräftige Dynamik aus dem ersten Quartal, in dem die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent zulegte, jedoch nicht fortsetzen. "Das relativ starke Wachstum zu Jahresbeginn ist teilweise darauf zurückzuführen, dass aufgrund der befürchteten Zollerhöhungen einige Exporte in den März vorgezogen wurden. In den kommenden Monaten dürfte der Außenhandel eher bremsen. Ein positives Signal geht dagegen vom privaten Konsum aus, der deutlich angezogen hat", sagte Dany-Knedlik.

Stabilisierend auf die Konjunktur wirke derweil auch, dass Deutschland wieder eine handlungsfähige Bundesregierung hat. Allerdings würden die angekündigten Maßnahmen zur Stärkung der öffentlichen und privaten Investitionen der Konjunktur wohl erst im kommenden Jahr zusätzlichen Schub verleihen. Momentan sei die Verunsicherung bei Unternehmen und privaten Haushalten nach Jahren der Stagnation sowie hoher handels- und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin erhöht.

May 28, 2025 04:52 ET (08:52 GMT)

