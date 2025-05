Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Während zahlreiche europäische Börsen feiertagsbedingt pausieren, herrscht in den USA reger Betrieb: Auf dem Kalender stehen BIP-Zahlen, Arbeitsmarktdaten sowie Quartalsberichte von Best Buy, Dell und Costco. In Italien geben Stimmungsindikatoren von Verbrauchern und Produzenten Aufschluss über die wirtschaftliche Lage. Gleichzeitig stehen in Südkorea und Ungarn geldpolitische Entscheidungen an. ...

