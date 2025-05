In der Welt des Schienenverkehrs spielt Zuverlässigkeit eine zentrale Rolle - sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Mit ihrem patentierten Slab-Track-System kann die PORR seit Jahrzehnten beides kombinieren.

Was ist Slab Track?

Die Entwicklung des Systems begann bereits 1989. Seither hat es sich für die PORR Group (ISIN: AT0000609607) als Exportschlager erwiesen und wurde ständig weiterentwickelt: Mehr als 1.500 Kilometer Slab Track wurden weltweit verlegt - in Europa, Asien und Australien. Dabei übernimmt die PORR oft nicht nur die Bauausführung, sondern fungiert auch separat als Systemlieferantin und Beraterin.

"Slab Track" bedeutet "Feste Fahrbahn" und stellt eine Antwort auf die gestiegenen Anforderungen des modernen Bahnverkehrs dar. Entwickelt wurde diese Schienentechnologie von der PORR in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Mittlerweile kommt sie im Personen- und Güterverkehr sowie auf Hochgeschwindigkeits- und U-Bahnstrecken weltweit zum Einsatz. Der älteste Slab-Track-Streckenabschnitt ist bereits seit 1989 ohne Erhaltungs- und Wartungsaufwand in Betrieb.

Dieses System für den Gleisbau setzt auf einen festen, wartungsarmen Oberbau aus Beton. Im Gegensatz zur klassischen Bauweise mit Schotterbett und Holz- oder Betonschwellen wird bei Slab Track die Schiene auf elastisch gelagerten Betonplatten verlegt. Als wichtigste Komponente gilt eine vorgefertigte Gleistragplatte mit den Maßen 5,2 x 2,4 Meter. Diese wird auf eine besonders stabile Unterkonstruktion aufgebracht, die je nach Bauprojekt aus einer Tunnelsohle, einer Brücke oder einer hydraulisch gebundenen Tragschicht bestehen kann?.

Technologische Vorteile und Lebensdauer

Ein großer Vorteil des Systems liegt in seiner Langlebigkeit und der modularen Bauweise. Während konventionelle Gleise sich bereits nach wenigen Jahren absenken oder verschieben können und dann aufwendig nachjustiert werden müssen, ist Slab Track nahezu wartungsfrei - und das für rund 60 Jahre. Insbesondere für U-Bahn- und Regionalverkehrsstrecken, sowie tunnelnahe Abschnitte oder Brücken besteht zudem die Möglichkeit, durch seitlich angeformte Betonrippen einen Entgleisungsschutz zu integrieren, der Fahrzeuge zusätzlich innerhalb des Gleisbereichs halten soll. Auch die Bauzeit kann durch die Nutzung von Slab Track verkürzt werden. Beim Großprojekt Stuttgart 21 benötigte bspw. der Einbau von 6.250 Gleistragplatten lediglich 2,5 Jahre - trotz der logistischen Herausforderungen in einer Tunnel-Großbaustelle?.

Bei diesem Projekt wurden insgesamt 34,5 Kilometer Slab Track im Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Flughafen sowie auf den Streckenabschnitten Richtung Unter- und Obertürkheim eingebaut. Noch größere Projekte wurden im Rahmen des "Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 8" vollzogen. Dort war die PORR mit über 300 Kilometern vertreten - eingeteilt in drei Hauptabschnitte?. Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2017.

Auch international ist die PORR sehr aktiv: In Großbritannien wirkt das Unternehmen am Hochgeschwindigkeitsprojekt High Speed 2 mit - 453 Kilometer Slab Track werden dort verlegt. In Indien wird eine 165 Kilometer lange Strecke zwischen Delhi und Meerut auf Fester Fahrbahn realisiert, dabei tritt die PORR als Lizenzgeberin auf. Im rumänischen Teilprojekt nördlich von Bukarest kam sogar eine neue Technologiekomponente zum Einsatz: ein innovativer Schienenauszug auf den Gleistragplatten der PORR?.

Vorteile von Slab Track für die Gesellschaft

Die Slab-Track-Technologie gilt unter anderem im Exportgeschäft der PORR als wichtiges Kernprodukt, vor allem in Märkten mit hohem Investitionsvolumen in die Bahninfrastruktur?. Marktpotenzial entsteht zum einen durch den enormen Sanierungsbedarf von Bahnstrecken, insbesondere in Deutschland. Zum anderen aber auch durch das europäische Infrastrukturprojekt TEN-T. Die Abkürzung steht für Trans-European Transport Network (Transeuropäisches Verkehrsnetz). Ziel ist ein einheitliches, leistungsfähiges, nachhaltiges und nahtloses Verkehrsnetz in Europa. Dieses soll alle Verkehrsträger umfassen: Straße, Schiene, Binnenwasserstraßen, Seewege, Luftverkehr und kombinierte Verkehrsknotenpunkte.

Einen positiven Einfluss auf den Ausbau des Schienenverkehrs hat auch der EU Green Deal der den Bahnverkehr als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Mobilität in Europa einordnet. Dabei soll der Personen- und Güterverkehr auf die Schiene verlagert und das Hochgeschwindigkeitsnetz, das Reisegeschwindigkeiten von über 300 km/h ermöglicht, stark ausgebaut werden.

Last, but not least: Unter gesellschaftspolitischen Aspekten bietet Slab Track Austria noch folgende Vorteile: Kürzere Reisezeiten bei höherer Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie verbessertem Fahrkomfort für Reisende und geringere Wartungskosten inkl. kürzerer Bauzeiten für die Bahngesellschaften. Mit der am 7. April verkündeten anteiligen Übernahme der Knape Bahnbau GmbH betont die PORR die strategische Bedeutung dieses Geschäftsbereichs und stärkt zugleich ihre regionale Präsenz in Süddeutschland.

