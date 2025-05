Bozen (ots) -Am 15. und 16. Mai 2025 verwandelte der "BEAM Summit" die Südtiroler Hauptstadt Bozen zum zweiten Mal in ein kreatives Labor für die Zukunft der Gastfreundschaft. Unter dem diesjährigen Motto "The Power of Collaboration" diskutierten Experten aus Hotellerie, Landwirtschaft, Tourismus und Wirtschaft über die großen Fragen nachhaltiger Entwicklung im Gastgewerbe.Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen, zieht eine positive Bilanz: "Schon im letzten Jahr hat sich gezeigt: BEAM ist ein Katalysator für strategische Kooperationen. Events wie dieses schaffen nicht nur Räume für Austausch, sondern ermöglichen ganz konkret Innovation und Veränderung." Dafür sprach auch die gegenüber dem Vorjahr auf gut 250 Teilnehmer gestiegene Beteiligung.Stephan Grabmeier, renommierter Zukunftsforscher eröffnete den Event mit einem leidenschaftlichen Plädoyer: "Zusammenarbeit ist keine Option mehr - sie ist Voraussetzung." Gemeinsam mit Diane Binder, Expertin für regeneratives Wirtschaften, forderte er ein Umdenken hin zu resilienten, inklusiven Systemen.In vier interaktiven BEAM Labs entstanden viele praxisnahe Ansätze: Ernährung als Treiber für Wandel, Räume als Innovationsmotor, neue Geschäftsmodelle für eine verantwortungsvolle Hospitality - und Beziehungen als Fundament echter Zusammenarbeit.Einen Höhepunkt setzte Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler mit seiner Philosophie "Cook the Mountain". Er zeigte, wie regionale Kulinarik zum nachhaltigen Wirtschaftsfaktor wird. Ebenso inspirierend: Leslie Bruce, Präsidentin von Banff & Lake Louise Tourism (Kanada), die mit ihrer Initiative "Lead Tourism for Good" seit über einem Jahrzehnt das Ziel eines inklusiven, regenerativen Tourismus verfolgt.Auch abseits der Bühnen setzte BEAM auf Dialog. Beim Community-Networking entstanden neue Allianzen und konkrete Projektideen. IDM Südtirol, die Organisation für das Tourismusmarketing der Region, unterstützte das Gipfeltreffen 2025 erneut als strategischer Partner.Die nächste Ausgabe des BEAM Summits findet am 21. und 22. Mai 2026 in Bozen statt.Weitere Infos: www.beam-summit.comPressekontakt:IDM Südtirol - Alto AdigeT +39 0471 094000pr@idm-suedtirol.comwww.suedtirol.infoOriginal-Content von: IDM Südtirol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142075/6044252