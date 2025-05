Mailand (ots/PRNewswire) -KEENON Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen bei verkörperter KI-Servicerobotik, stellt auf der ISSA PULIRE 2025, die vom 27. bis 29. Mai auf der Fiera Milano in Mailand stattfindet, seine neueste KLEENBOT-Produktreihe vor. Das europäische Debüt der Modelle KLEENBOT C40, C20 und C30 ist ein wichtiger Schritt bei der Expansion des Unternehmens in den europäischen Markt mit seiner intelligenten Reinigungslinie für gewerbliche und industrielle Räume.Die neuesten KLEENBOT Modelle bieten eine branchenführende Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit und erfüllen die Hygieneanforderungen in Echtzeit im Einzelhandel, in Büros, im Gastgewerbe und darüber hinaus. Diese leistungsstarken und wartungsarmen Roboter aus dem wachsenden KEENON-Portfolio von Reinigungslösungen sorgen für die Einhaltung von Hygienestandards auch während der Öffnungszeiten. Die KI-gesteuerten Technologien von KEENON optimieren Reinigungsabläufe und Standardisierung und schaffen so einen greifbaren Mehrwert für gewerbliche Nutzer.Der professionelle 4-in-1-Reinigungsroboter KLEENBOT C40 ist das Vorzeigemodell der Produktreihe und verfügt über ein proprietäres Dreifach-Bürstendesign, das in einem einzigen Durchgang kehrt, saugt und Staub wischt, gefolgt von einer sofortigen Trocknung. Die Dreifach-Rollenstruktur ermöglicht gleichzeitiges Kehren und Schrubben, wodurch die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Modellen verdoppelt wird. Zudem kann sich der C40 problemlos an verschiedene Oberflächen wie Teppich, Fliesen und Hartholz anpassen. Auch in komplexen Umgebungen kann er eine gründliche Reinigung vornehmen und lässt sich für die Echtzeit-Aufgabenplanung mit der digitalen Plattform von KEENON verbinden. Mit seinem 35 cm niedrigen Profil manövriert der KLEENBOT C20 mühelos zwischen Regalen und unter Schreibtischen. Er vereint Kehren, Saugen und Wischen in einem kompakten Gerät und erreicht Ecken und Bereiche unter Möbeln, in die größere Maschinen nicht passen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle Demontage und unkomplizierte Wartung. Der KLEENBOT C30 verfügt über eine Saugkraft von 19 kPa und eine wasserlose Reinigungstechnologie, die eingebettete Verschmutzungen von Teppichen entfernt und zugleich sicher in stark frequentierten Bereichen arbeitet. Die automatische Wiederaufladefunktion und der leise Betrieb gewährleisten auch tagsüber eine kontinuierliche Reinigungsleistung."Europa ist ein strategischer Markt für KEENON Robotics, da intelligente Reinigungstechnologien für die Steigerung der betrieblichen Effizienz und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden", so Scohn Wang, Head of Regional Business in EMEA. "Angesichts der wachsenden Bedeutung von KI sind wir dazu entschlossen, europäische Unternehmen mit intelligenten, zuverlässigen Lösungen zu unterstützen, die ihnen helfen, die heutigen Herausforderungen zu meistern."Auf der ISSA PULIRE 2025 bekräftigte KEENON sein Engagement auf dem europäischen Markt für gewerbliche Reinigung. Zusammen mit Partnern wird das Unternehmen lokale Innovationen und Automatisierung vorantreiben, um in der gesamten Region Reinigungskonzepte der nächsten Generation bereitzustellen.Informationen zu KEENON RoboticsAls weltweit führender Anbieter von kommerziellen Servicerobotern und Lösungen ist KEENON seit 2010 führend auf dem Markt für fortschrittliche Serviceroboter und genießt das Vertrauen von Unternehmen weltweit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2697628/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2697627/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/5338361/KEENON_Robotics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/issa-pulire-2025-keenon-robotics-feiert-europapremiere-seiner-neuen-kleenbot-modelle-302466933.htmlPressekontakt:xue.han@keenon.comOriginal-Content von: KEENON Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091007/100932068