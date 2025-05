Zofingen (ots) -Vom 20. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich die Zofinger Altstadt zum 25. Mal in ein riesiges Bio-Genussparadies. Der Bio Marché ist eine einzigartige Verbindung von Bio-Vielfalt, kulinarischer Entdeckung und Festivalatmosphäre und wird auch im Jubiläumsjahr wieder rund 35 000 Interessierte aus dem In- und Ausland anziehen.Mit dem ersten Bio Marché im Jahr 2000 holte dessen Gründerin Dorothee Stich die dritte Bio-Weltausstellung in die schmucke Zofinger Altstadt - nach Kopenhagen und Buenos Aires. Was ursprünglich als einmaliger Event geplant war, wurde zu einer Erfolgsgeschichte, die mittlerweile ein Vierteljahrhundert andauert.Zum anhaltenden Erfolg mag auch beigetragen haben, dass an den strengen Zulassungsbedingungen nie gerüttelt wurde: Der Bio Marché ist und bleibt eine reine Bio-Messe. Wer hier ausstellen möchte, muss klare Vorgaben in Bezug auf die Zertifizierung seiner Produkte einhalten. Engmaschige Kontrollen durch externe Fachstellen lassen Trittbrettfahrern keine Chance.Ein starkes Zeichen für die Wertigkeit von BioIm Bereich Lebensmittel erfolgt die Überprüfung durch die renommierte Kontrollstelle bio.inspecta. Deren Geschäftsführer Ueli Steiner kennt und schätzt die nationale Bio-Plattform schon seit den Anfangsjahren und meint: "Der Bio Marché ist weit mehr als ein Markt - er ist ein Fest für die Sinne, ein Ort der Begegnung und ein starkes Zeichen für die Wertigkeit von Bio. Hier entdeckt man nicht nur die riesige Vielfalt der Bio-Produkte, sondern erlebt auch, wie genussvoll Nachhaltigkeit sein kann."Wie immer bildet der riesige Bio-Verkaufsmarkt in den Gassen der Altstadt das unbestrittene Kernstück der Messe. Mitten in den Marktzonen lockt ein spezieller FoodCourt mit vielfältigem Streetfood und erfrischenden Getränken - natürlich ebenfalls in kontrollierter Bio-Qualität. Konzerte, Strassenkünstler und vieles mehr machen den Bio Marché zu einem Erlebnis für alle Generationen.Auch ein Jubiläumsgeschenk fehlt nicht: Wer den Infostand besucht, erhält - solange Vorrat - ein Tütchen mit Bio-Blumensamen. Die spezielle Bio-Nektar-Blütenmischung freut nicht nur das Auge, sondern auch Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber.Der Eintritt zum Bio Marché ist kostenlos. Dass dies auch nach 25 Jahren immer noch möglich ist, ist der grosszügigen Unterstützung von starken Partnern zu verdanken - allen voran dem Hauptsponsor Coop.Weitere Informationen:www.biomarche.chPressekontakt:Bio Marché AGBianca Braun, Verantwortliche Werbung, Kommunikation und SponsoringTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl: www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100932066