Scout24 ist mit starkem operativem Schwung und strategischem Fokus in das Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal verzeichneten sowohl das Professional- als auch das Private-Segment ein robustes Kundenwachstum, gestützt durch eine starke ARPU-Steigerung und den anhaltenden Erfolg von Abonnementprodukten wie Living+ und Buyer+. Während sich die Transaktionsaktivität in einem sich stabilisierenden Markt zu erholen beginnt, ist Scout24 durch seine integrierte Plattform und das wachsende Homeowner-Ökosystem weiterhin gut positioniert. Die Marktführerschaft, disziplinierte Umsetzung und das skalierbare Geschäftsmodell des Unternehmens unterstützen weiterhin die Margenausweitung. Auf Basis der aktuellen Entwicklung und einer verbesserten Visibilität haben die Analysten von mwb research ihre Modellannahmen angepasst, um stärkere langfristige Fundamentaldaten zu berücksichtigen. Mit einer potenziellen DAX-Aufnahme als zusätzlichem Katalysator heben die Analysten ihr Kursziel auf 127,00 EUR (zuvor: 100,00 EUR) an, behalten jedoch angesichts der jüngsten Kursstärke ihre HALTEN-Empfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





