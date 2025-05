Ein echter Fahrzeugbrief, ein überzeugender Verkäufer - und am Ende doch Opfer eines Betrugs: Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Frankenthal zeigt, warum Käufer bei ungewöhnlichen Verkaufssituationen besonders wachsam sein müssen - selbst bei vermeintlich sicheren Dokumenten. Ein Autokauf über 35.000 Euro - bezahlt in bar auf einem französischen Krankenhausparkplatz. Ein echter Fahrzeugbrief lag vor. Und doch: Der Käufer muss das Auto an den wahren Eigentümer zurückgeben und bleibt auf dem Schaden ...

