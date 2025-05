XRP Prognose: Sinkflug unter 2,40 US-Dollar - was jetzt zu erwarten ist

XRP durchlebt aktuell eine kritische Marktphase. Nachdem der Kurs im Mai kurzzeitig über 2,40 US-Dollar ausbrechen konnte, hat sich das bullische Momentum spürbar abgeschwächt. Inzwischen ist der Preis unter diese wichtige Marke gefallen und testet nun die Unterstützungszone bei rund 2,30 US-Dollar. Sollte diese nicht halten, könnten die nächsten Marken bei 2,20 und 2,05 US-Dollar ins Spiel kommen. Ein Bruch dieses Bereichs würde das Chartbild weiter eintrüben und potenziell einen Rutsch unter 2 US-Dollar ermöglichen.

XRP Chart zeigt weiter eine fallende Tendenz, Quelle: Trandingview.com

Die technische Analyse liefert dazu klare Warnzeichen: Das Handelsvolumen sinkt, der RSI entfernt sich von überkauften Niveaus und die Tageskerzen zeigen zunehmend Unsicherheit im Markt. XRP befindet sich aktuell in einer engen Spanne ohne klare Richtung - ein klassisches Zeichen für bevorstehende Volatilität. Zugleich fehlt es an frischen Impulsen von Seiten der Community oder der Entwickler, was die Lage zusätzlich belastet.

Besonders schwer wiegt jedoch der Rückgang der On-Chain-Aktivität. Das Transaktionsvolumen auf dem XRP Ledger ist laut aktuellen Daten von Coinglass um etwa 90?Prozent eingebrochen. Damit wird deutlich, dass XRP derzeit kaum für reale Anwendungsfälle genutzt wird. Während spekulatives Interesse noch vorhanden ist, fehlt es an echter Nutzung im Zahlungsverkehr oder im Bereich dezentraler Anwendungen. Diese Diskrepanz zwischen spekulativem Preisverlauf und tatsächlicher Netzwerknutzung ist ein Problem - und könnte mittel- bis langfristig zu einem nachhaltigen Preisverfall führen.

Große Wallets beobachten diese Entwicklungen genau. In den letzten Tagen zeigen einige dieser Adressen Bewegung - allerdings nicht im Sinne von XRP-Käufen. Gerüchten zufolge scheint sich Kapital in andere Projekte umzuschichten, unter anderem in den aufstrebenden KI-Memecoin MIND of Pepe, der derzeit im Presale fast 11 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Analysten deuten dies als Zeichen dafür, dass institutionelle und semi-professionelle Anleger verstärkt nach neuen Renditechancen außerhalb klassischer Altcoins suchen.

MIND of Pepe: KI trifft Meme - und könnte XRP-Investoren neue Perspektiven eröffnen

Das Projekt verbindet die kulturelle Integration von $PEPE mit einem ernsthaften technologischen Ansatz. Im Zentrum steht ein KI-gestützter Trading-Assistent, der Social-Media-Stimmungen auswertet, neue Token-Trends erkennt und daraus direkt verwertbare Handelsinformationen liefert. All das wird im sogenannten MIND Terminal gebündelt - einer Plattform, die Tradern Echtzeitdaten, Sentiment-Analysen und On-Chain-Informationen übersichtlich zur Verfügung stellt.

Im Gegensatz zu vielen Memecoins, die rein auf virales Marketing setzen, bietet MIND of Pepe also echte Anwendungsfälle. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz trifft dabei den aktuellen Nerv des Markts: Das Interesse an AI-Themen übersteigt laut Google Trends inzwischen sogar das an Kryptowährungen - ein klarer Hinweis darauf, wo die nächste Wachstumswelle entstehen könnte.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1926997478257177072

Der Presale des Projekts läuft nur noch 72 Stunden. Zum Preis von 0,0037515 US-Dollar pro Token können sich Anleger jetzt noch vor dem Listing auf zentralen Börsen positionieren. Zusätzlich ist es möglich, die gekauften Tokens direkt zu staken - mit einer Rendite von bis zu 218?Prozent jährlich für Frühteilnehmer. VIele Experten raten in dieser Phase aber dazu, die TOken nicht zu staken, sondern in der volatilen Anfangsphase möglicherweise schon Gewinne mitzunehmen. Gerade nach dem Listing sind Ausschläge sehr stark und häufig, dieses Verhalten kann bei gutem Timing erhebliche Gewinne bringen.

Vergangenheit zeigt Potential

Rückblickend zeigt das Beispiel von $PEPE, wie stark Meme-Projekte performen können: Wer beim Allzeittief 1.000 US-Dollar investierte und am Hoch ausstieg, konnte mehr als 512.000 US-Dollar erzielen - ein 512-faches Wachstum. MIND of Pepe verfolgt nun einen ähnlichen Ansatz, erweitert jedoch das Konzept um echte Funktionalität. Damit ist das Projekt nicht nur eine Hommage an $PEPE, sondern eine Weiterentwicklung, die sich an den neuen Anforderungen des Marktes orientiert.

Hier noch die letzte Möglichkeit für den Presale von Mind of Pepe nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.