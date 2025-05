Krypto-Experte verkauft alle Bitcoin-Bestände - Altcoin-Saison steht bevor?

Bitcoin erreichte in der vergangenen Handelswoche mit 112.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Darauf folgte eine moderate Korrektur, die jedoch keine ausgeprägten Gewinnmitnahmen auslöste. Rücksetzer wurden bislang konsequent gekauft, was auf ein weiterhin starkes Kaufinteresse hindeutet. Umso überraschender erscheint es, dass nun ein bekannter Krypto-Experte seine kompletten Bitcoin-Bestände inmitten dieser Phase verkauft hat.

Crypto Beast setzt auf Bitcoin-Dominanz-Rückgang

Der Krypto-Trader "Crypto Beast" hat jüngst öffentlich erklärt, seine Bitcoin-Bestände vollständig verkauft zu haben. Die Entscheidung basiert auf seiner Einschätzung, dass die Bitcoin-Marktdominanz ihren zyklischen Höhepunkt erreicht haben könnte. Aus seiner Sicht deutet dies darauf hin, dass Altcoins in den kommenden Monaten gegenüber Bitcoin stärker performen dürften - ein typisches Muster während einer sogenannten Altcoin-Saison.

Dabei geht es ihm nicht um ein generelles Misstrauen gegenüber Bitcoin oder eine negative Kursprognose. Vielmehr sieht er aktuell bei ausgewählten Altcoins ein günstigeres Chancen-Risiko-Verhältnis - wenngleich er dabei auch ein erhöhtes Verlustrisiko einkalkuliert. Langfristig plant der Trader jedoch, wieder in Bitcoin einzusteigen - allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Markt erneut in eine Korrekturphase übergeht.

Analysten erwarten bevorstehende Trendumkehr

Auch der Analyst Michaël van de Poppe erkennt eine bärische Divergenz in der Bitcoin-Dominanz, was aus seiner Sicht auf eine bevorstehende Trendumkehr hindeutet. Er interpretiert dies als Signal für ein nahendes Ende der Schwächephase bei Altcoins. Trotz bislang ausbleibender Umkehr betont er, dass sich am übergeordneten Bild nichts geändert habe: Die Voraussetzungen für eine Altcoin-Saison im Verhältnis zu Bitcoin scheinen gegeben.

Die Experten sehen in der aktuellen Marktphase eine Gelegenheit für strategische Umschichtungen. Während Bitcoin weiterhin eine starke Position behauptet, könnten ausgewählte Altcoins in den kommenden Monaten überproportionale Gewinne verzeichnen. Langfristig sind Altcoins gegen Bitcoin eher günstig bewertet, was zusätzliches Potenzial für eine kommende Altcoin-Rallye suggeriert.

BTCBULL Presale: Über 6,5 Millionen Dollar eingesammelt

BTCBULL ist ein neues Krypto-Projekt, das sich im aktuellen Marktumfeld gezielt zwischen Bitcoin-Narrativen und Memecoins positioniert. Im Zentrum steht nicht allein der spekulative Charakter, sondern ein automatisierter Belohnungsmechanismus, der reale Kursdaten in einen Mehrwert für Tokenhalter übersetzt. Bereits über 6,5 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Vorverkauf eingesammelt - ein Indikator für steigendes Interesse in einem zunehmend selektiven Markt.

Die Grundidee beruht auf einer engen Koppelung an den Bitcoin-Kurs. Überschreitet dieser vordefinierte Schwellen, treten automatisch zwei zentrale Effekte ein: Zum einen wird das Angebot an BTCBULL reduziert, was einen deflationären Impuls erzeugt. Zum anderen erhalten Anleger direkte Bitcoin-Ausschüttungen. Darüber hinaus implementiert BTCBULL ein Staking-Feature mit derzeit rund 65 Prozent APY. Da der Preis morgen schon wieder steigt, müssen sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen.

