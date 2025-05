Analyst warnt vor XRP-ETFs: Könnten diese zum Reinfall für Investoren werden?

Anleger warten seit Monaten auf die Zulassung von XRP-Spot-ETFs in den USA. Allerdings könnten diese ein Reinfall für Investoren werden, so zumindest die Warnung eines bekannten Analysten. Während die Chancen für eine Genehmigung auf der dezentralen Wettplattform Polymarket aktuell bei 83 Prozent gehandelt werden, mehren sich kritische Stimmen zur tatsächlichen Wirkung solcher Finanzprodukte.

Experte sieht XRP-ETFs als problematisch für Anleger

XRP-ETFs in den USA sollen der nächste große Treiber für den Kurs der Kryptowährung werden. Die Zulassung wird bereits seit dem Machtwechsel an der Spitze der Börsenaufsicht SEC im Januar erwartet und soll Experteneinschätzungen zufolge vermutlich im Oktober diesen Jahres stattfinden. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket werden die Chancen für eine Genehmigung aktuell bei 83 Prozent gehandelt.

Dennoch könnten die XRP-ETFs zu einem Reinfall für Anleger werden, so zumindest die Warnung des Analysten Vandell Aljarrah. Dieser sagte kürzlich in einem Video: "Die Leute sind begeistert von der Idee eines XRP ETFs, vor allem, wenn er von BlackRock unterstützt wird. Aber die eigentliche Frage sollte sein: Wer profitiert am meisten davon?" Laut dem Experten wollen die großen Adressen an der Wall Street eine disruptive Technologie wie XRP durch den ETF-Mantel in ein Rahmenwerk zwängen und sie so besser kontrollierbar machen.

Zweifel am Erfolg der XRP-ETFs wachsen

Allerdings erscheint selbst der von Vandell Aljarrah nicht in Frage gestellte Erfolg der XRP-ETF nicht sicher zu sein. Zuletzt äußerten sich hier einige andere Experten kritisch. Katalin Tischhauser, Forschungsleiterin bei Sygnum sagte etwa dazu: "Es herrscht eine große Aufregung auf dem Markt wegen der Einführung dieser ETFs, und niemand kann sagen, woher die große Nachfrage kommen soll."

"Bei Bitcoin haben einige institutionelle Anleger und Berater auf einen ETF gewartet, um Zugang zu erhalten", sagte Bryan Armour, Direktor für passive Strategienforschung bei Morningstar, gegenüber Cointelegraph, und fügte hinzu: "Ich erwarte nicht, dass auch nur annähernd so viele Anleger auf die ETF-Struktur warten, bevor sie in diese Kryptowährungen investieren." Dementsprechend könnte trotz des aktuellen Hypes die Zulassung von XRP-ETFs nicht zwangsläufig das gewünschte Ergebnis für Anleger bringen, wovor einige Analysten jetzt warnen.

