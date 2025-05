USA planen massiven Bitcoin-Kauf - Trump-Unternehmen könnte 3 Milliarden investieren

Donald Trump soll Berichten zufolge bald mit einem seiner Unternehmen 3 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen investieren. Doch das könnte nicht der einzige Kauf sein, der bald bevorsteht. Einem anderen Bericht zufolge könnten die USA bald eine Million Bitcoins kaufen. Diese Entwicklungen unterstreichen Trumps Position als kryptofreundlichster Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

USA erwägen strategischen Bitcoin-Kauf von einer Million Coins

Donald Trump soll laut Aussagen seines Umfeldes der kryptofreundlichste Präsident werden, den die Vereinigten Staaten je gesehen haben. Bisher hat der Republikaner auch vor diesem Hintergrund gehandelt und einige sehr kryptofreundliche Regulierungen ins Leben gerufen. Ganz prominent zählt dazu die Einführung der strategischen Bitcoin-Reserve aus den von Sicherheitsbehörden beschlagnahmten Assets.

Allerdings könnte der Bitcoin-Bestand in den USA bald deutlich anwachsen. Das Expertenteam im Weißen Haus arbeitet einigen Berichten zufolge aktuell an der Implementierung von wegweisender Gesetzgebung. Die Senatorin von Wyoming, Cynthia Lummis, sprach auf der Bitcoin 2025-Konferenz in Las Vegas davon, dass Präsident Trump ihren BITCOIN ACT unterstützen würde. Hierbei handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der die USA dazu bringen würde, eine Million Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen zu kaufen und diese als strategische Reserve zu halten.

Trump Media plant 3-Milliarden-Dollar-Investment in Kryptowährungen

Doch nicht nur die USA könnten bald massiv Bitcoin kaufen, sondern womöglich auch Donald Trump selbst. Wie die Financial Times berichtet, soll sich seine Holding Trump Media & Technology, in der unter anderem das Social-Media-Netzwerk Truth Social enthalten ist, demnächst massiv in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investieren.

Dazu soll das Unternehmen den Berichten der Financial Times zufolge eine Kapitalerhöhung von bis zu drei Milliarden US-Dollar durchführen, um mit diesen Geldern in die Kryptowährungen zu investieren. Teilweise sprechen Berichte mit Bezug auf interne Quellen auch von zwei Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Aktien und einer Milliarde US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelanleihen. In Reaktion auf die Bekanntmachungen erhob Trump Media schwere Vorwürfe gegen die Financial Times, dementierte die Nachricht rund um eine Kapitalerhöhung zum Kauf von Kryptowährungen aber nicht.

Bitcoin Bull Presale: Profitieren Sie von der Bitcoin-Rallye

Sollten also tatsächlich Trump und die USA in größerem Umfang beim Bitcoin einsteigen, wie der aktuelle Bericht es nahelegt, dann könnte es bei der Mutter aller Kryptowährungen potenziell zu einem Kurssprung angesichts der hohen Nachfrage kommen. Wer jetzt davon profitieren möchte, der sollte jetzt einen Blick auf das wirklich einzigartige Bitcoin Bull Projekt werfen, mit dem Anleger die Chance haben, womöglich überproportional am BTC-Anstieg zu partizipieren.

Bei Bitcoin Bull handelt es sich um einen Memecoin, der ein einzigartiges Belohnungssystem für Anleger bietet und sich so an den Kursverlauf des Bitcoins koppelt. Konkret ist dies dadurch möglich, dass immer dann Token Burns bei Bitcoin Bull erfolgen oder echte Bitcoins via Airdrops ausgeschüttet werden, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein neues Hoch bei einer bestimmten Marke erreicht. Das Projekt verzeichnet täglich neue Kapitalzuflüsse, weswegen die nächste Preiserhöhung im Presale kurz bevorsteht.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.