Nicht wenige Fragen sich, wieso Donald Trump am Freitag 50% Zölle für die EU androht und sie am Sonntag nach einem Telefonat mit Ursula von der Leyen wieder einkassiert bzw. verschiebt. Noch vor sechs Wochen ließ Trump verlauten, gar nicht mit von der Leyen sprechen zu wollen. Mittlerweile sind Details durchgesickert, allerdings mag die kein offizieller bestätigen, was natürlich auch Teil der Verhandlungsstrategie ist: Die EU könnte Gegenzölle für die Digitalkonzerne erheben. Z.B. ein Cent pro Post oder eine Steuer auf die Werbeeinnahmen. Rückblickend wird immer deutlicher, warum die CEOs der großen Techwerte bei der Amtseinführung, wie die Orgelpfeifen dastanden. Besonders deutlich wurde das durch die Volte von Meta Chef Mark Zuckerberg in seiner Rede im Januar. Das Thema wird uns noch beschäftigen, wir kommen darauf zurück. Heute stehen erst einmal die Q1 Zahlen von NVIDIA an. Übrigens der einzige Mag7 Wert, dessen Chef nicht nicht in der Reihe stand. Mehr Details, die Sie nicht überall lesen und zur Doppelvolte von Trump finden Sie im Bernecker Börsenkompass bei unserem Partner Finanzen100 .



Das war ein Auszug aus dem heutigen Marktkompass. Mehr Zusammenhänge und Einzelheiten finden Sie hier . Zugriff auf alle Inhalte bekommen Sie über ein kostenloses Probeabo. Das können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe