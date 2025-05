Freiburg (ots) -Die JobRad GmbH erhält den Deutschen Preis für Unternehmensengagement in der Kategorie Klima und Umwelt. Damit wird das innovative und nachhaltige Engagement der Freiburger Dienstradleasinganbieterin rund um die Fahrrad-Fan-Zahl gewürdigt, die von JobRad® im Rahmen des Hauptsponsorings des SC Freiburg ins Leben gerufen wurde.Mit dem Deutschen Preis für Unternehmensengagement werden in diesem Jahr erstmalig Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen ausgezeichnet, die sich strategisch und in Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft für Chancengerechtigkeit, Teilhabe, Demokratie und Klimaschutz einsetzen. Verliehen wurde der Preis von der UPJ, einem Netzwerk für Unternehmensverantwortung und gesellschaftlichem Engagement.JobRad erhält den Preis in der Kategorie Klima und Umwelt für die Spendenaktion Fahrrad-Fan-Zahl. Mit der Auszeichnung des Deutschen Preis für Unternehmensengagement unterstreicht die Jury, dass die Fahrrad-Fan-Zahl nicht nur eine innovative Sponsoringaktivierung ist, sondern ein erfolgreiches Projekt hin zu mehr Klimaschutz und sozialer Verantwortung.JobRad verbindet Mobilität und GemeinwohlDie Fahrrad-Fan-Zahl ist ein bislang einzigartiges Projekt innerhalb der Fußball-Bundesliga. Als Hauptsponsorin und Mobilitätspartnerin des SC Freiburg spendet JobRad für jeden Fan, der mit dem Fahrrad zu einem Bundesligaheimspiel anreist, einen Euro. Die gesammelten Spenden gehen an gemeinnützige Organisationen aus den Bereichen Fahrrad, Fußball, Demokratie, lebenswerte Umwelt und Ökologie - überwiegend aus der Region Freiburg.Seit Beginn der Aktion im März 2023 erhielten bereits 42 gemeinnützige Organisationen insgesamt 213.187 Euro an Spendengeldern. Mit diesem Engagement verknüpft JobRad Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf kreative Weise - mit messbarem Erfolg: Die Zahl der Fans, die mit dem Fahrrad zu den Spielen anreisen, ist seit der Einführung der Aktion um rund 15 Prozent gestiegen. Mit durchschnittlich 5.055 Fahrrad-Fans pro Spieltag kommt mittlerweile jeder sechste Besucher mit dem Rad zum Europa-Park Stadion. Die Fahrrad-Fan-Zahl hat nicht nur einen Effekt auf den größten C02-Treiber der Bundesligisten - die Fananreise - sondern reduziert gleichzeitig den Bedarf an versiegelten Flächen für Parkplätze."JobRad steht als Erfinderin und Marktführerin des Dienstradleasings von Beginn an für innovative Ideen rund um nachhaltige Mobilität. Es ist unsere Mission, die Mobilität von morgen zu gestalten. Unsere Sponsoring-Aktionen haben daher immer das Ziel, das Fahrrad ins Gespräch und dadurch mehr Menschen aufs Rad zu bringen. Mit der Fahrrad-Fan-Zahl nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen wahr, indem wir einerseits nachhaltige Mobilität fördern und gleichzeitig wichtige Organisationen und Initiativen unterstützen. Diese Auszeichnung ist eine wertvolle Anerkennung und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärt Ulrich Prediger, JobRad-Gründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der JobRad Holding SE, der den Preis in Berlin entgegennahm. "Die Fahrrad-Fan-Zahl hat Modellcharakter und ist über den Fußball hinaus auf eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten übertragbar - und absolut nachahmenswert!"Weiterführende InformationenWeitere Informationen zur Fahrrad-Fan-Zahl: https://scfreiburg.jobrad.org/fahrrad-fan-zahlWeitere Informationen zum Deutschen Preis für Unternehmensengagement: https://unternehmensengagementpreis.de/Über JobRad®Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad® Marktführerin im Dienstradleasing. Als Mobilitätsdienstleisterin organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgeber:innen und Mitarbeitenden. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie Services rund um die Radnutzung. Über 100.000 Arbeitgeber:innen mit mehr als sieben Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeitende fit hält und die Umwelt schützt."JobRad" ist eine eingetragene deutsche und Unionsmarke der JobRad GmbH.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: https://www.jobrad.org/pressePressekontakt:Nadja Klausmann | Media & Public RelationsTel. 0761 205515 6888 | presse@jobrad.org | www.jobrad.org/presseJobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80095/6044383