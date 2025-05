DJ Heidelberg Materials will Gewinn jährlich um 7 bis 10 Prozent steigern

DOW JONES--Heidelberg Materials will mit beschleunigtem Wachstum sowie einem optimierten Produktionsportfolio den Gewinn des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) in den nächsten Jahren um jeweils 7 bis 10 Prozent verbessern. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) soll bis 2030 auf rund 12 Prozent steigen, kündigte Finanzchef René Aldach auf einem Kapitalmarkttag des Baustoffherstellers im norwegischen Brevik an. Bislang hatte sich Heidelberg Materials eine Kapitalverzinsung von mehr als 10 Prozent vorgenommen.

Die Cash Conversion, also das Verhältnis von freiem Cashflow zum Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen, soll bis 2030 auf etwa 50 Prozent erhöht werden. Bislang galt hier eine Zielquote von mehr als 45 Prozent. Den dynamischen Verschuldungsgrad will man bei etwa 1,5 halten, also am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 1,5 bis 2,0.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 06:31 ET (10:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.