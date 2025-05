KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Eurowings testet auf der Strecke Berlin-Dubai erstmals breitere Sitze. Zahlungskräftige Passagiere sollen das neue Gestühl ab dem Winterflugplan 2025/26 innerhalb der bestehenden Business-Klasse gegen Aufpreis buchen können, kündigt Eurowings-Chef Jens Bischof an.

Zum Einsatz kommt ein gut 30 Kilogramm schwerer Komfort-Sitz des italienischen Herstellers Geven mit verstellbarer Rückenlehne. Ein komplettes Flachbett entsteht aber nicht. Die Airline rechnet auf der Strecke mit rund sechs Stunden Flugdauer mit einer guten Nachfrage. Weiter hinten im Flugzeug ändert sich nichts.

Zwei statt drei Reihen



Bislang kommt in der Business-Klasse auf der Kurz- und Mittelstrecke bei den allermeisten Airlines eine 2x3-Bestuhlung zum Einsatz, wobei der Mittelplatz aus Komfortgründen frei gelassen wird. Eurowings will zunächst in zwei Jets des Typs Airbus A320neo jeweils die zwei vordersten Reihen in einer 2x2 Bestuhlung einbauen. Dafür müssen drei der bislang üblichen Reihen weichen. Auf dem gleichen Platz, den bislang zwölf Businessgäste beanspruchen, kommen dann acht Passagiere unter.

Ergebnisse wichtig für den Konzern



Einen erfolgreichen Testlauf vorausgesetzt, könnten die Sitze auch auf anderen Destinationen mit langen Flugzeiten angeboten werden, sagt Bischof. Infrage kämen beispielsweise Ziel in Ägypten oder auf den Kanaren. Im kommenden Winter fliege Eurowings allein 27 Mal in der Woche in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Lufthansa-Tochter werde ihre Erkenntnisse im Konzern weitergeben. Dort testet auch die Ita eine neue Business-Class mit einem komplett horizontal verstellbaren Sitz auf der Kurzstrecke./ceb/DP/stk