Bitte aktuelle Programmtexte beachten:

Montag, 2. Juni 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren einen "Kölnisch Wasser"-Automaten, einen Palmeira-Citrin-Anhänger, ein fünfteiliges Mokkaservice, Klemmschlittschuhe und zwei Onyx-Ohranhänger.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 3. Juni 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Figur "Pierrot", einen Schmuckanhänger, drei Comic-Zeichnungen, einen Zierkorb, ein Ölgemälde und eine Leuchte "Leda Sospensione 6".

Mittwoch, 4. Juni 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren Silberminiaturen, Autogramme der Rolling Stones, ein Gemälde von Alfred Schwarz, ein Kinderfahrgeschäft und ein Schmuckset aus Ring und Anhänger.

Donnerstag, 5. Juni 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von M. Z. Diemer, ein Modell eines Torsos, ein Armband, eine Balustervase, eine Modelleisenbahn und eine Brosche von Niki.

Freitag, 6. Juni 2025, 15.05 Uhr
Bares für Rares
Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Ring, zwei Tischleuchten, eine Münzwaage mit Messinggewichten, ein Brosche mit Citrin, eine Porzellanvase und einen Konstruktionsstuhl.