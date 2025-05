Der Videospielhändler GameStop, bekannt für seine Rolle in der Meme-Aktien-Saga, macht erneut Schlagzeilen. Diesmal jedoch nicht (nur) durch wilde Kurssprünge, sondern durch einen strategischen Schachzug im Kryptomarkt: Das Unternehmen hat laut Berichten von Bloomberg 4.710 Bitcoin im Wert von aktuell 512,7 Millionen Dollar erworben.Diese Nachricht kommt nicht gänzlich überraschend. Bereits in den vergangenen Monaten hatte GameStop entsprechende Weichenstellungen vorgenommen. So kündigte das Unternehmen ...

