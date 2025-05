Frankfurt am Main (ots) -Was heute selten ist, wird hier zum Standard: ein Arbeitsplatz, der Ruhe ausstrahlt, Verlässlichkeit bietet und Austausch ermöglicht - mitten im Grünen. Die Hauser Healthcare GmbH ist Anfang des Jahres in das nachhaltige ATREEUM-Gebäude im Frankfurter Stadtteil Ostend gezogen und setzt damit ein klares Zeichen für Teamgeist, Gesundheitsförderung und verlässliche Strukturen. Welche weiteren Werte hinter dem neuen Standort stehen und für welche Mitarbeitenden dieser Arbeitsort der ideale ist, erklärt Hannah Hauser hier.Pflanzen im Büro sind kein nettes Beiwerk - sie sind ein echter Gesundheitsfaktor. Studien zeigen: Eine grüne, naturnahe Umgebung reduziert Stress, stärkt die Konzentration und steigert das allgemeine Wohlbefinden deutlich. Gerade im Berufsalltag, der oft von hoher Verantwortung, Konzentration und engem Austausch geprägt ist, wirkt sich ein natürlich gestaltetes Umfeld positiv auf Motivation, Klarheit und Zusammenarbeit aus. Doch obwohl der Zusammenhang zwischen Arbeitsumgebung und psychischer Gesundheit wissenschaftlich gut belegt ist, fehlt es in vielen Unternehmen an konkreten Umsetzungen. Die Räume sind funktional, aber nicht förderlich. Kommunikation findet nur noch remote statt, persönliche Begegnung wird zur Ausnahme. Die Hauser Healthcare GmbH geht bewusst einen anderen Weg. "Wer Verantwortung übernimmt - für Menschen, für Prozesse, für Teams - braucht einen Rahmen, der Klarheit, Stabilität und Austausch fördert. Genau das bietet unser neues Büro im ATREEUM", versichert Hannah Hauser, Geschäftsführerin der Hauser Healthcare GmbH.Die Hauser Healthcare GmbH hat sich als vollständig digitale Schilddrüsenberatung für Frauen im deutschsprachigen Raum etabliert, für die klare Strukturen und echte Fürsorge zusammengehören. Mit dem Umzug Anfang 2025 in das nachhaltige ATREEUM-Gebäude hat das Unternehmen ein starkes Signal gesetzt - nicht nur architektonisch, sondern auch kulturell. Das neue Büro wurde biophil geplant, setzt auf Naturmaterialien wie Holz, Moos und lebendiges Grün und schafft eine Umgebung, die sowohl leistungsfördernd als auch menschlich ist. "Wir haben eine gesunde, inspirierende Arbeitsumgebung geschaffen - mit dem Ziel, unser Team weiter wachsen zu lassen und neue Kollegen für unsere Werte zu begeistern", sagt Geschäftsführerin Hannah Hauser.Ein Büro, das verbindet: Wie die Hauser Healthcare GmbH Arbeitsstrukturen und Teamgeist neu denktWährend viele Unternehmen sich für Homeoffice als Dauerlösung entscheiden, setzt die Hauser Healthcare GmbH ganz bewusst auf Präsenz im Büro - nicht aus Prinzip, sondern aus Überzeugung. Persönliche Begegnungen, direkte Kommunikation und kollegialer Austausch sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur. "Unsere Teams arbeiten eng zusammen, unsere Prozesse sind klar strukturiert. Auch die Zuständigkeiten sind bei uns besonders transparent geregelt", verrät Hannah Hauser. Diese Verlässlichkeit schafft Sicherheit und Orientierung im Arbeitsalltag - und sorgt dafür, dass sich neue Mitarbeitende schnell einfinden und langfristig wohlfühlen.Mit dem Einzug ins ATREEUM hat die Hauser Healthcare GmbH zudem eine Arbeitsumgebung geschaffen, die weit über Struktur und Zusammenhalt hinausgeht. "Unser neues Büro ist nicht nur ökologisch zukunftsweisend, sondern vor allem ein Ort, der Menschen guttut", ist Hannah Hauser überzeugt. Große Fensterflächen sorgen für Licht und Weite, der begrünte Innenhof bietet Rückzugsorte im Grünen - mitten im Arbeitsalltag. Diese biophile Gestaltung wirkt sich nachweislich positiv auf Wohlbefinden, Konzentration und Teamgeist aus. "Wer hier arbeitet, spürt: Das ist ein Ort, an dem man gesund, fokussiert und mit Freude seiner Arbeit nachgehen kann", berichtet die Geschäftsführerin.Teamplayer gesucht: Die Hauser Healthcare GmbH baut auf Fachwissen und echtes MiteinanderMit dem neuen Büro sind die Weichen gestellt - nun ist die Hauser Healthcare GmbH auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die Verantwortung übernehmen wollen - und können. "Wir brauchen Menschen, die vorausschauend denken, Aufgaben zuverlässig umsetzen und sich mit ihrer Arbeit identifizieren", erklärt Hannah Hauser. Das Unternehmen legt großen Wert auf Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und strukturiertes Arbeiten. Fachkräfte mit einem klaren Blick für Prozesse und hoher Organisationsstärke finden hier ein Umfeld, in dem sie ihre Stärken gezielt einsetzen und weiterentwickeln können. Egal ob professionelle Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologen, medizinische Fachkräfte oder Talente aus IT, Backoffice oder Verwaltung - im interdisziplinären Team der Hauser Healthcare GmbH sind engagierte Persönlichkeiten jederzeit willkommen.Gleichzeitig sind Fürsorge und Teamgeist zentrale Werte der Unternehmenskultur. "Unsere Fachkräfte sollen nicht nur fachlich überzeugen, sondern sich auch im Miteinander engagieren - als Teil eines Teams, das sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam für das Wohl der Patienten einsteht", erklärt die Geschäftsführerin abschließend.Sie möchten Verantwortung übernehmen, in einem strukturierten Umfeld arbeiten und dabei das Leben vieler Menschen verändern? Bewerben Sie sich jetzt bei der Hauser Healthcare GmbH! 