Daimler Truck trotzt den Marktturbulenzen und hält die Ausschüttung das dritte Jahr in Folge stabil: Auf der Hauptversammlung am Dienstag wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,90 Euro je Aktie beschlossen - trotz sinkender Gewinne und laufendem Sparkurs.Die Ausschüttung kostet den Konzern über 1,5 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt mit 5,2 Prozent 2025 leicht unter dem Vorjahreswert. Dass Daimler Truck vor dem Hintergrund des Umsatz- und Gewinnrückgangs im abgelaufenen Geschäftsjahr ...

