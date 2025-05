Das neue Labor in Italien unterstützt Hersteller von Wärmepumpen durch fortschrittliche Prüfanlagen, optimierte Compliance-Services und nachhaltige Leistungsbewertungen von Wärmepumpen für den europäischen Markt

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute eine bedeutende Erweiterung seiner Prüfanlage für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) in Carugate, Italien, bekannt, um der stark wachsenden europäischen Nachfrage nach umfassenden Leistungs- und Sicherheitsprüfungen für Wärmepumpen gerecht zu werden.

Guests celebrate the opening of the expanded UL Solutions HVAC Laboratory on May 14, 2025, in Carugate, Italy. Pictured above left to right: Luca Maggioni?, mayor of Carugate; Mirko Bautz, regional vice president, Europe Central-East South, UL Solutions; Alberto Uggetti, executive vice president and chief commercial officer?, UL Solutions; Alessio Dellanoce?, vice president and general manager, Appliances, HVAC and Lighting, UL Solutions;? and Davide Atzeni, director and regional general manager, EMEA, Appliances, HVAC and Lighting, UL Solutions?.

Die steigende Nachfrage ist durch die allgemeine Einführung umweltfreundlicher Kältemittel und die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen bedingt. Das erweiterte Labor in Carugate bietet HLK-Dienstleistungen, die neben der bewährten Sicherheitsexpertise des Unternehmens auch Leistungsprüfungen umfassen und sich speziell an europäische Hersteller von Wärmepumpen für Wohn- und Gewerbegebäude richten. Diese Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Herstellern die effektive Einführung alternativer Kühlmittel zu erleichtern und ihnen das Vertrauen zu geben, dass sie die neuen Normen erfüllen, während neue, effizientere Produkte entwickelt werden.

Wärmepumpen heizen und kühlen effizient, indem sie vorhandene Wärme übertragen. Im Winter entziehen sie der Umwelt Wärme, um ein Gebäude zu beheizen, und im Sommer leiten sie die Innenwärme nach außen ab, um es zu kühlen. Dieser strombetriebene Kühlmittelkreislauf ist dadurch energieeffizienter als herkömmliche Systeme.

Das neue Labor in Carugate bietet wesentliche Prüfservices in Bezug auf Energieeffizienz, Sicherheit und Ökodesign-Anforderungen für die Umweltleistung von Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Die Prüfungen konzentrieren sich auf den Energieverbrauch im Standby- und Aus-Modus, die Effizienz einer Wärmepumpe bei der Wärmeübertragung sowie den Schallleistungspegel, der das Betriebsgeräusch misst. Darüber hinaus bietet das Labor Analysen der drahtlosen und elektromagnetischen Kompatibilität für den Betrieb von Wärmepumpen in der Nähe von elektronischen Geräten oder elektromagnetischen Emissionen.

UL Solutions ergänzt diese Dienstleistungen durch die UL Marketing Claim Verification sowie maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungsprogramme. Damit agiert das Unternehmen als umfassender Dienstleister für Wärmepumpenhersteller, die von verkürzten Prüfdurchlaufzeiten, Konformität mit verbindlichen Vorschriften und schnellerem Zugang zum Weltmarkt profitieren.

"Die Erweiterung unserer Kapazitäten in Europa unterstreicht unser Engagement, umfassende und integrierte Dienstleistungen für den HLK-Sektor anzubieten", sagte Alessio Dellanoce, Vice President und Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Appliances, HVAC und Lighting bei UL Solutions. "Prüfservices für Leistung und Sicherheit in einem zentralen Labor in Europa zu haben vereinfacht den Prüfprozess für unsere Kunden und hilft ihnen, ihre Produkte schneller in die Zielmärkte zu bringen und dabei gleichzeitig nachzuweisen, dass ihre Produkte Sicherheits- und Effizienzanforderungen erfüllen."

Die europäische Klimaanlagen- und Gewerbekältebranche durchläuft einen durch klimapolitische Maßnahmen bedingten Wandel, darunter die HLK-Prüfpflicht. So verlangt beispielsweise der "Fit for 55"-Plan der Europäischen Union, der eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 bis 2030 vorsieht, eine Bewertung der Energieeffizienz von Wärmepumpen. Gleichzeitig setzt die HLK-Industrie zunehmend auf alternative Kältemittel wie R32 und R454B sowie auf natürliche Kältemittel wie R290. Dies erfordert spezielle Prüfungen, um die jeweiligen Eigenschaften dieser Kältemittel, insbesondere ihre Entflammbarkeit, zu bewerten und die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und regulatorische Konformität der Produkte nachzuweisen.

Da sich die HLK-Branche aufgrund neuer Vorschriften und der steigenden Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Technologien weiterentwickelt, müssen Hersteller ihre Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit unter Beweis stellen, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen. In Europa unterstützt UL Solutions die Einhaltung von EU-Vorschriften wie der Ökodesign-Richtlinie und der Verordnung zur Gestaltung nachhaltiger Produkte (ESPR) und ist außerdem eine Zertifizierungsstelle für KEYMARK, das europäische Zertifizierungszeichen, das die Konformität von Produkten mit europäischen Normen bescheinigt.

Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von UL Solutions für Wärmepumpen.

