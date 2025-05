Die sonst so erfolgsverwöhnte Eli Lilly-Aktie kam zuletzt an der Börse mächtig unter die Räder. In den letzten vier Wochen ging es mit dem Pharmatitel um gut -20% bergab. Kaufen Anleger dem US-Pharmakonzern seine Adipositas-Wachstumsgeschichte nicht mehr ab? Eine neue Übernahme In der Tat scheint die Begeisterung der Börse rund um den Erfolg der Abnehmspritzen von Eli Lilly deutlich nachgelassen zu haben. Viele Anleger haben angesichts der medialen ...

