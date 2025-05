Nickel gilt als eines der klimaschädlichsten Elemente in der Batterie-Produktion. Forscher arbeiten deshalb an einer besseren CO2-Bilanz und wollen einen Weg gefunden haben. Wie schnell ein Elektroauto seine CO2-Bilanz in die grüne Zone fährt, hängt sehr von der Produktion der Batterierohstoffe ab. Zum Beispiel von Nickel, das in den besonders reichweitenstarken Lithium-Ionen-Batterien des Typs NMC (Nickel-Mangan-Kobalt) steckt. Für die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...