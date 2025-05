Gronau (ots) -Im Zeitalter der Digitalisierung hinken wir hierzulande noch ein bisschen hinterher. Immerhin, bis 2030 soll Deutschland mit Glasfaser ausgebaut sein - so das Ziel der Bundesregierung - nicht nur wegen der Privathaushalte, auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Das bedeutet also jede Menge Arbeit für den neuen Digitalminister Karsten Wildberger. Im Zuge dieser Glasfaser-Ausbau-Diskussion fällt aber auch immer wieder der Begriff "Kupfermigration". Was das genau ist und was mit der schnellen Leitung alles möglich ist, sagt uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Autobahn oder Landstraße - so kann man Glasfaser und DSL vergleichen. Glasfaser überträgt Daten mit Lichtgeschwindigkeit. Smart Home, Telemedizin, stabiles Arbeiten im Homeoffice, Musik- oder Filmstreaming auf mehreren Geräten gleichzeitig sind so problemlos möglich, so Gerda Meppelink von Deutsche Glasfaser, die noch mehr Vorteile kennt.O-Ton 1 (Gerda Meppelink, 26 Sek.): "Frost und Blitzschlag sind kein Thema für Glasfaserleitungen. Sie sind elektrisch nicht leitend, chemisch resistent, unbrennbar und witterungsbeständig. Das ist wichtig, denn damit sind Glasfasernetze weniger störanfällig und übertragen Datenmengen sicher und stabil. Dazu belegen übrigens Studien, dass wir mit Glasfaser im Vergleich zu anderen Technologien deutlich umweltfreundlicher handeln. Im Gegensatz zum aktuellen Kupfernetz verbraucht es zum Beispiel weniger Strom."Sprecher: Und damit wären wir auch schon beim Begriff "Kupfermigration". Weil das Glasfasernetz nämlich immer weiter ausgebaut wird, haben wir bald zwei flächendeckende Festnetzinfrastrukturen, Glasfaser und Kupfer.O-Ton 2 (Gerda Meppelink, 9 Sek.): "Beide braucht es aber nicht. Von dem veralteten Kupfernetz können wir uns langsam verabschieden. Der Fachbegriff der Branche in diesem Zusammenhang ist Kupfermigration."Sprecher: Wann das alte Kupfernetz abgeschaltet wird, ist aber noch nicht absehbar. Laut Bundesnetzagentur kann aktuell mehr als ein Drittel der Bevölkerung Glasfaserprodukte buchen. Jedes Jahr kommen über vier Millionen Anschlüsse dazu. Hat man die Gelegenheit, sich einen Glasfaseranschluss legen zu lassen, sollte man die auch nutzen.O-Ton 3 (Gerda Meppelink, 14 Sek.): "Wenn Bauunternehmen die Infrastruktur in den Orten realisieren, ist der jeweilige Hausanschluss in der Regel kostenlos. Später, mit dem erneuten Aufwand, entstehen Kosten und es entstehen gegebenenfalls auch Wartezeiten."Sprecher: Außerdem steigert sich so der Wert einer Immobilie um bis zu 8 Prozent. Wie weit der Ausbau des Glasfasernetztes in seiner Region ist, kann man über den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur checken oder auf der Website von Deutsche Glasfaser.O-Ton 4 (Gerda Meppelink, 12 Sek.): "Dazu müssen Sie einfach nur Ihre Adresse eingeben. Unser Glasfaser-Internet ist mehrfach ausgezeichnet. Wir verlegen die Leitung bis ins Haus oder in Ihre Wohnung und versorgen alle Bewohner mit einem High-Speed- Internetanschluss."Abmoderationsvorschlag: Bis 2030 soll unser Land mit Glasfaser ausgebaut sein. Aktuell sind wieder Teams unterwegs uns verlegen die Highspeed-Leitung. Wenn Sie die Möglichkeit haben, lassen Sie sich den Anschluss schon mal legen. Damit machen Sie ihr Zuhause zukunftssicher. Mehr Infos zum Thema gibt's unter deutsche-glasfaser.de. (https://www.deutsche-glasfaser.de/)Pressekontakt:Diana StiebePressesprecherinMobil +4915209120868d.stiebe@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6044501