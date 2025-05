GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Tumulten verzögert sich die Fortsetzung von Hilfslieferungen im Gazastreifen durch eine neue Stiftung. Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) schrieb in einer Mitteilung an die Einwohner des Küstenstreifens, Hintergrund der Verzögerung seien Unruhen und die Nichteinhaltung von Regeln durch einige Personen. Man arbeite daran, einen sicheren Ablauf der weiteren Verteilung zu gewährleisten. In den kommenden Stunden solle eine Mitteilung über die neuen Verteilungszeiten veröffentlicht werden. Außerdem sollten zwei weitere Verteilzentren in Betrieb genommen werden.

Nach einem vorherigen Aufruf hatten sich bereits zahlreiche Palästinenser zu einem Verteilzentrum in Rafah im Süden des Gazastreifens begeben, um dort Lebensmittelpakete in Empfang zu nehmen.

Bei Tumulten beim Auftakt der Hilfsaktion waren dort am Dienstag nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros eine Person getötet und 47 verletzt worden. Laut den derzeit vorliegenden Informationen habe das israelische Militär Schüsse abgegeben, sagte UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani der Deutschen Presse-Agentur./le/DP/stw