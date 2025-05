SPX6900 steigt 14 % auf 1 $ - lohnt der Kauf des Meme Coins noch?

SPX6900 sorgt heute für Aufsehen bei Meme Coin Anlegern: Mit einem Kursanstieg von 14?% innerhalb von 24 Stunden hat er die psychologisch wichtige 1-$-Marke zurückerobert. Nach Wochen der Erholung stellt sich nun die Frage, ob der aktuelle Hype weiter anhalten könnte und ob Anleger den Einstieg bereits verpasst haben könnten.

Der Meme Coin SPX6900 befindet sich in einem deutlichen Aufwärtstrend

Der Krypto-Markt verzeichnet heute eine Konsolidierung, bei der die meisten Top-Coins wie BTC, ETH und Co. kaum Wertentwicklung verbuchen. Allerdings gibt es durchaus auch Coins, die sich von dieser Seitwärtsbewegung abgekoppelt und innerhalb der letzten 24 Stunden stark performt haben. Der Top-Performer unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist dabei heute der Meme-Coin SPX vom dahinterstehenden Meme-Coin-Projekt SPX6900. Dem gelang seit gestern ein Kursanstieg um über 14 %, womit er zum ersten Mal seit Anfang des Jahres wieder über die 1-$-Marke ausbrechen konnte.

Quelle: Coinmarketcap.com

SPX besteht ja bereits seit Anfang 2024 und erlebte seine bisher größte Rallye im Januar 2025, als der Kurs des Meme-Coins ein Allzeithoch von 1,77 $ erreichen konnte. Darauf folgte dann bis März jedoch ein starker Rückgang des Anlegerinteresses und eine Korrektur, die SPX auf bis zu 0,30 $ einbrechen ließ.

Seitdem ist die Kaufnachfrage jedoch wieder deutlich angestiegen und der Aufwärtstrend scheint mehr und mehr an Fahrt aufzunehmen. Mit den heutigen Kursgewinnen ist SPX6900 bereits wieder die 80. größte Kryptowährung überhaupt, mit einer Marktkapitalisierung von 914 Millionen $. Gleichzeitig belegt der Meme-Coin damit den Rang 9 der größten Coins am Markt. Doch wie könnte es für jetzt SPX weitergehen?

1-$-Marke stellt jetzt das Make-or-Break-Niveau für SPX dar

Kurstechnisch befindet sich die Kryptowährung SPX gerade in einer sehr interessanten Position. Den Bullen ist es erstmals seit Langem wieder gelungen, die 1-$-Marke zu testen, und aktuell wird SPX mit 0,98 $ unmittelbar unter diesem wichtigen Widerstandsniveau gehandelt. Aufgrund der psychologischen Relevanz der 1-$-Marke sind hier wahrscheinlich viele Verkaufsorders platziert, sodass die Bullen Schwierigkeiten haben, das Niveau zu durchbrechen.

Falls jedoch genug Momentum aufkommt und die 1-$-Marke überwunden und als Support etabliert werden kann, könnte das den Weg für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 1,5 $ oder sogar in Richtung neuer Höchststände und dem erstmaligen Überschreiten der 2-$-Marke ebnen. Im Vergleich zu anderen Top-Meme-Coins wie PEPE besteht in Sachen Marktkapitalisierung bei SPX schließlich noch deutliches Wachstumspotenzial.

Quelle: Coinmarketcap.com

Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass den Bullen der Durchbruch der 1-$-Marke nicht gelingt. In diesem Fall könnte auch eine Korrektur auf 0,80 $ oder sogar 0,70 $ bevorstehen. Dementsprechend handelt es sich bei der 1-$-Marke für SPX gerade um ein Make-or-Break-Niveau, und der Coin befindet sich in einer recht unsicheren Situation.

Viele Anleger interessieren sich heute eher für neue Kryptowährungen, die im Vergleich zu SPX auch tatsächlich Utility und trotzdem Renditepotenzial bieten. Schließlich scheinen Anleger einen günstigen Einstieg hier bereits verpasst zu haben. Ein interessantes Beispiel für einen solchen jungen Coin ist unter anderem SOLX von Solaxy.

SOLX bietet Utility und Renditepotenzial

Bei Solaxy handelt es sich um ein Krypto-Projekt, das sich aktuell noch ganz am Anfang seiner Entwicklungsphase befindet. Die Entwickler verfolgen hierfür jedoch eine ambitionierte Vision: Sie wollen die erste eigene Layer-2-Blockchain für das Solana-Netzwerk auf den Markt bringen. Bis heute verfügt Solana schließlich noch über keine eigenen L2-Netzwerke.

Das ist vor allem deshalb problematisch, da die Solana-Blockchain in letzter Zeit immer höhere Nachfrage erfährt und dabei häufig an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. So kam es in der Vergangenheit schon zu Problemen wie Transaktionsverzögerungen und sogar Netzwerkausfällen. Eine eigene L2-Lösung könnte hier Abhilfe schaffen, und sollten die Entwickler von Solaxy erfolgreich sein, könnten sie für das Solana-Ökosystem starke Utility bieten.

Quelle: Solaxy.io

Spannend für Anleger ist nun, dass Solaxy auch über eine native Kryptowährung namens SOLX verfügt. Der Coin befindet sich aktuell aufgrund der frühen Entwicklungsphase des Projekts noch im sogenannten Presale. Das bedeutet, dass er ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis gekauft werden kann.

Hier kamen bis heute bereits über 41,5 Millionen $ an Presale-Funding von interessierten Anlegern zusammen, die an die Zukunft des Projekts glauben. Der Coin kann gerade noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,001738 $ erworben werden, und immer mehr Investoren scheinen sich noch die Chance sichern zu wollen, hier günstig einzusteigen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.