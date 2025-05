DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: BTV mehrfach für Kundenbetreuung und als Arbeitgeberin ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bank für Tirol und Vorarlberg AG: BTV mehrfach für Kundenbetreuung und als Arbeitgeberin ausgezeichnet

Innsbruck (pta000/28.05.2025/13:51 UTC+2)

Im ersten Quartal 2025 nahmen die betreuten Kundengelder und der Provisionsüberschuss gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres weiter zu. Das hohe Vertrauen der Kund*innen belegt auch der FMVÖ-Recommender Award - hier gewann die BTV in der Kategorie "Banken überregional" und wurde darüber hinaus zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt.

"Ich freue mich sehr über die zahlreichen Auszeichnungen, aber ganz besonders über den FMVÖ-Recommender Award. Denn die Weiterempfehlung durch unsere Kundinnen und Kunden ist das größte Lob und steht für eine vertrauensvolle Beziehung sowie eine herausragende Betreuung. Es ist unser oberstes Ziel, sie mit unserer Fachkompetenz, unserer Freundlichkeit und unserem Service zu begeistern", sagt Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV.

Die BTV gewann die Kategorie "Banken überregional" und erhielt zudem mit dem höchsten Zugewinn bei der Weiterempfehlungsbereitschaft (Net Promoter Score) der Kund*innen gegenüber dem Vorjahr den Sonderpreis "Aufsteiger des Jahres". Für die Bewertung sind ausschließlich die Zufriedenheit und die Kundenloyalität entscheidend.

Die gute Betreuung wurde außerdem erneut mit dem "Transparenten Bullen" (TRANSPARENCY LEAD AWARD) ausgezeichnet. Dieser Preis repräsentiert den hohen Anspruch bei der Zertifizierung von Transparenz und Informationspolitik von Investmentfonds und Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum.

Beliebte Arbeitgeberin

Doch nicht nur in der Kundenbetreuung konnte die BTV punkten, sondern auch als Arbeitgeberin. Dies untersuchte das Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit Statista, kununu und Xing. Die BTV zählt erneut zu den 300 besten Arbeitgebern Österreichs. Darüber hinaus haben auch Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen ihr Feedback bei kununu über die Mitarbeit oder den Bewerbungsprozess im Unternehmen abgeben. Für die guten Bewertungen erhielt die BTV 2025 das kununu Top Company-Siegel.

Die Arbeitgeberqualitäten wurden zudem in einer umfassenden Metastudie nach Kriterien wie Attraktivität & Image, Kultur & Werte sowie Vielfalt & Diversität untersucht. Dabei wurde die BTV zum 5. Mal in Folge mit dem LEADING EMPLOYER Award ausgezeichnet und zählt somit erneut zu den exklusiven Top 1 % der Arbeitgeber in Österreich.

Sehr erfreuliches Ergebnis im ersten Quartal

Die ausgezeichnete Kundenbetreuung spiegelt sich auch im Quartalsergebnis wider. Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln, erreichten zum 31. März 2025 einen Wert von 20,3 Mrd. EUR. Die BTV überzeugt vor allem mit Stabilität und Sicherheit, die angesichts des unsicheren Umfeldes an Bedeutung gewinnen. In den ersten drei Monaten stieg das Eigenkapital weiter und übertraf die Marke von 2,5 Mrd. EUR. "Der Periodenüberschuss vor Steuern geht wie bereits angekündigt zurück. Das wirtschaftliche Umfeld, Zinssenkungen und die Bankenabgabe waren vorhersehbar. Mit 70,1 Mio. EUR liegt der Periodenüberschuss vor Steuern sehr erfreulich über Budget", so Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist Ist Veränderung BTV Konzern (IFRS) 31.03.2025 31.03.2024 Kundenforderungen 8.913 Mio. EUR 8.604 Mio. EUR +309 Mio. EUR Betreute Kundengelder 20.337 Mio. EUR 19.280 Mio. EUR +1.057 Mio. EUR Bilanzsumme 15.252 Mio. EUR 15.495 Mio. EUR -243 Mio. EUR Eigenkapital 2.548 Mio. EUR 2.360 Mio. EUR +188 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 70,1 Mio. EUR 88,1 Mio. EUR -18 Mio. EUR

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748433060758 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 07:51 ET (11:51 GMT)