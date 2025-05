PTA-News: Rosenbauer International AG: Personalie/CTO

DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Veränderungen im Vorstand der Rosenbauer International AG

Leonding (pta000/28.05.2025/14:02 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat Thomas Biringer zum Technik-Vorstand (CTO) bestellt. Er wird ab 1. Juni 2025 sein Mandat antreten. Die Bestellung erfolgt auf drei Jahre. Thomas Biringer ist bereits seit Februar 2024 interimistischer CTO von Rosenbauer.

Gleichzeitig wurde der Aufsichtsrat von Markus Richter informiert, dass dieser sein Mandat als Finanzvorstand (CFO) auf eigenen Wunsch per Ende Juni auflösen möchte. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch zugestimmt. Vorübergehend, bis eine Nachfolge gefunden ist, wird CEO Robert Ottel die Aufgaben des CFO übernehmen.

Christian Reisinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Rosenbauer International AG: "Ich bedanke mich bei Markus Richter für die Führung der Finanzagenden in den herausfordernden Jahren und wünsche ihm für die Zukunft im Namen des Aufsichtsrates alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Thomas Biringer einen bewährten Industriemanager für ein Vorstandsmandat gewinnen konnten und somit die wichtigen Themen Effizienz und Produktion in guten Händen wissen."

Der gebürtige Oberösterreicher Thomas Biringer, 57, hat nach einem Mechatronik-Studium an der Linzer Johannes-Kepler-Universität umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Fahrzeugindustrie gesammelt, darunter MAGNA, BMW und Daimler und zuletzt in der Schwarzmüller Gruppe, einem führenden Hersteller von LKW-Aufbauten. Bereits 2009 hat Thomas Biringer Rosenbauer beim Aufbau einer Produktionsstätte unterstützt, seit Februar 2024 war er bereits interimistischer CTO bei Rosenbauer.

