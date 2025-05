Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 6. Juli 2025, 9.03 Uhr37°LebenSuche nach dem Spirit: TarotKann man mit Tarotkarten die Zukunft sehen? Aufgedruckte Motive wie "Der Narr", "Die Herrscherin" oder "Der Gehängte" sollen die eigene Situation zeigen und wie man damit umgehen kann.Skai, Tarotkartenlegerin in Berlin, sieht die Karten als Kommunikation. Sie liest sie Gästen von Technopartys und Szenekneipen. Die Münchnerin Ilham vertraut darauf, dass es Kräfte gibt, die sie nicht erkennen kann. Sie nutzt Tarot als Impuls fürs Handeln.Kann man mit Tarotkarten Menschen manipulieren? Ilham (32), Tarot-Anhängerin aus München, hält das für möglich. Es könne gefährlich sein, wenn man an die falschen Menschen gerate, gerade wenn man in einer Lebenskrise stecke. Dennoch hat sie selbst großes Vertrauen in die uralten Karten. Sie hat das Gefühl, damit "zwischen den Zeilen der Realität" lesen zu können. Die Reportage zeigt, wie die Motive ihren Alltag beeinflussen.Skai (35) aus Berlin sieht Tarot als Kommunikation, als Sprache. Tarot helfe ihr und ihren Klientinnen und Klienten, innere Konflikte zu verstehen und einen kreativen Zugang zu sich selbst zu finden.In der Sendung nimmt auch ZDF-Experte und Psychologe Leon Windscheid zu diesen Angeboten Stellung und zeigt auf, wo die Grenzen liegen.Letzte Folge "37°Leben - Suche nach dem Spirit"Alle drei Teile stehen ab Freitag, 20. Juni 2025, in Web und App des ZDF zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6044534