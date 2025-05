Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach der imposanten Rallye der vergangenen Monate und der schnellen Erholung nach dem "Zoll-Crash" im April neigen viele Anleger und Anlegerinnen mittlerweile zu schnelleren Gewinnmitnahmen, wenn es an den Aktienmärkten etwas unruhiger wird, so die Deutsche Börse AG."In der durch den Zollstreit verursachten Abwärtsbewegung am vergangenen Freitag habe man extrem hohe Umsätze und viele Orders, fast ausnahmslos auf der Verkaufsseite, verzeichnet", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...