Circunomics will Batteriezellen ab sofort selbst Belastungstests unterziehen und weiht daher ein eigenes Batterie-Testlabor in Roßdorf bei Darmstadt ein. Dadurch strebt das Mainzer Startup an, die Analyse von gebrauchten Akkus und die Simulation ihres weiteren Verhaltens in potenziellen 2nd-Life-Anwendungen auf eine neue Ebene zu heben. Circunomics ist in der Batterie-Evaluierung aktiv: Das Startup bietet eine Battery-Lifecycle-Management-Lösung ...

