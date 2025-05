Drastischer Rückschlag: 13,6 Prozent ging es gestern im US-Handel für PDD abwärts. Der Alibaba-Rivale ist vor allem durch seine Billig-Plattform Temu weltweit bekannt. Der Kurssturz hat Chinas E-Commerce-Sektor in Unruhe versetzt - und auch Alibaba-Anleger schauen besorgt auf die jüngste Entwicklung. Was steckt dahinter?Nachdem PDD (ehemals Pinduoduo) in den USA schwache Quartalszahlen vorlegte, verlor die Aktie zeitweise bis zu 18 Prozent. Auch Alibaba lag zuletzt 1 bis 2 Prozent im Minus. Die ...

