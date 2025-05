Mainz (ots) -Immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten, um über die Runden zu kommen. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl um 25 Prozent auf insgesamt 1,5 Millionen gestiegen. Drei von ihnen sind Vanessa (85), Angelika (75) und Ebi (71), die zum Teil sogar mehrere Jobs machen, um bis zum Monatsende noch etwas im Portemonnaie zu haben. Die "37°"-Reportage "Rente? Reicht nicht!" von Gregor Eppinger ist ab Dienstag, 3. Juni 2025, ab 8.00 Uhr, fünf Jahre lang, im Web und in der App des ZDF abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.Keine ausreichende Rente trotz 25-jähriger BerufstätigkeitVanessa arbeitet als Fußpflegerin und wird in einer Senioreneinrichtung für Sitztanzkurse gebucht. Wenn sie krank ist, hat die 85-Jährige ein Problem - dann fehlt am Monatsende Geld. 25 Jahre lang hat die frühere Friseurin in Vollzeit gearbeitet, aber ihre Rente ist zu gering. "Ich bin sparsam, aber das Geld würde nie langen." Weil die Wohnanlage, in der sie lebt, saniert wird, droht Vanessa eine Mieterhöhung. Muss sie bald umziehen, eventuell sogar aus dem Viertel, in dem sie seit mehr als 50 Jahren lebt und aus dem ihre Kundschaft kommt?Das Geld reicht nicht für den ganzen MonatAuch Angelika bessert ihre Rente auf: Sie räumt Regale in einem Supermarkt ein, mit 75 Jahren eine körperlich schwere Arbeit. "Das Geld reicht gerade mal dreiviertel des Monats, und dann fängt man an, richtig zu knapsen." Weil sie einen lange Anfahrtsweg hat, würde Angelika gerne einen Job in ihrer Nähe finden. Dann könnte sie die Fahrtkosten einsparen. Bisher erhielt sie allerdings nur Absagen - meist wegen ihres Alters."Die Arbeit gibt mir Kraft und Energie."Ebi hätte es nicht für möglich gehalten, dass er einmal als Lehrer und Alltagsbegleiter für Migrantinnen und Migranten arbeiten muss und ihm die Arbeit Spaß macht. Als er jung war, schickte ihn seine wohlhabende Familie im Iran nach Deutschland in ein Internat. Der heute 71-Jährige studierte und wurde ein erfolgreicher Unternehmer. Nach einer Erkrankung war plötzlich alles vorbei. Ebis Rücklagen waren irgendwann aufgebraucht, in die Rentenkasse hatte er nicht einbezahlt. Auch wenn seine Pläne ganz andere waren, seine Arbeit empfindet er als ein großes Glück.Aber wie lange kann man im Alter weitermachen - wenn die Gesundheit instabiler wird und die Kräfte nachlassen?Die Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung im ZDF erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/rente-reicht-nicht) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenHier finden Sie den Film zur Vorabansicht (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-rente-reicht-nicht) im ZDF-Presseportal (nach Log-in)Hier finden Sie die Reportage-Reihe "37°" im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/37-grad-196)-PortalPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6044577