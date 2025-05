Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -Das 7. internationale Kundenfestival von XCMG fand in Xuzhou, China, in der hochmodernen Produktionsstätte für intelligente Bagger von XCMG statt. Auf der Veranstaltung wurden intelligente, anwendungsspezifische und umweltbewusste Lösungen der nächsten Generation durch Produktpräsentationen, praktische Vorführungen und den gemeinsamen technischen Austausch vorgestellt. Industriepartner und Kunden aus der ganzen Welt kamen zusammen, um die neuesten Innovationen zu erkunden, die nachhaltige Baupraktiken vorantreiben.Vom Erreichen zum Mitgestalten: XCMG stellt komplette Baureihe emissionsarmer Bagger vorAuf der Veranstaltung stellte XCMG Excavator 10 Modelle der nächsten Generation vor, die mit Batterie-Elektroantrieb und Hybridantrieb ausgestattet sind. Mit einer Bandbreite von 1,5 bis 70 Tonnen unterstreicht diese umfassende Produktpalette das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundliche Transformation und ein robustes, nachhaltiges Produktportfolio zur Unterstützung der Dual-Carbon-Ziele Chinas.In der Live-Demonstrationszone testeten die Kunden den XE215EV Elektrobagger und lobten seine nahtlose Manövrierbarkeit, den reaktionsschnellen Antriebsstrang und den leisen Betrieb - Fähigkeiten, die den heutigen Anforderungen an Produktivität und Fahrerkomfort auf Baustellen entsprechen.Bemerkenswert ist, dass Kunden aus Nordeuropa an technischen Diskussionen mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von XCMG teilnahmen, um Maschinenfunktionen zu verfeinern und technologische Verbesserungen zu erkunden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den sich verändernden Marktanforderungen weltweit gerecht werden.Von Produkten zu Baustellenlösungen: XCMG Excavator schafft reale Erfahrungen für Bediener"Ich habe den XE135F in den Regenwäldern Indonesiens eingesetzt - er ist unglaublich intuitiv und anpassungsfähig", sagte ein indonesischer Kunde auf der Forstmaschinenausstellung und erntete begeistertes Nicken von den anderen Besuchern. Die Veranstaltung umfasste szenariobasierte Bereiche, in denen statische Vorführungen von Forstmaschinen, Materialtransportlösungen und Anwendungen mit mehreren Anbaugeräten sowie Live-Demonstrationen von Erdbewegungs- und Steilhangarbeiten gezeigt wurden. Die Simulationen gaben den Kunden die Möglichkeit, die Leistung und Haltbarkeit von XCMG-Baggern unter schwierigen Feldbedingungen zu bewerten.Interaktive Herausforderungen für die Fahrer, darunter das "Bagger-Basketball" und "Präzisions-Reifen-Drills", begeisterten die Teilnehmer. Ein Teilnehmer navigierte den Kompaktbagger XE60G bei einem Präzisionssteuerungswettbewerb geschickt zum Doppelsieg und erntete dafür viel Beifall. Diese innovativen, praxisnahen Aktivitäten vertieften das Engagement der Kunden und unterstrichen die außergewöhnliche Leistung und den hervorragenden Betrieb der Maschinen.Von Zusammenarbeit zu gemeinsamem Erfolg: XCMG Excavator ebnet den Weg für globales PartnerschaftswachstumAuf dem Festival blickte einer der indonesischen XCMG-Vertriebspartner auf die zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft zurück und stellte fest, dass die Allianz seit der ersten Maschinenlieferung im Jahr 2005 über 8.000 Einheiten eingesetzt hat. Er nannte die unermüdliche Innovationskraft und die maßgeschneiderten Lösungen von XCMG als wichtige Faktoren für die Fortsetzung der Zusammenarbeit.XCMG Excavator veranstaltete außerdem spezielle Händler-Workshops, die sich auf die Anwendung der Geräte, Marktkenntnisse und Strategien für den Kundendienst konzentrierten. Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte XCMG Excavator sein Engagement für die globale Zusammenarbeit und baut auf seinem "Szenario + Produkt"-Ansatz auf, um Kundenbedürfnisse in gemeinsamen Mehrwert und nachhaltiges Wachstum umzuwandeln.Für weitere Informationen zu XCMG Excavator besuchen Sie bitte https://www.xcmgglobal.com/solution/excavatots.htm.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696510/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solide-innovation-fur-ein-grunes-morgen-xcmg-excavator-veranstaltet-7-internationales-kundenfestival-in-xuzhou-302467115.htmlPressekontakt:Qingqing Feng,18810255384@163.comOriginal-Content von: XCMG Excavator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177668/6044576