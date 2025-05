Luxemburg (ots) -Angesichts des schnellen Wandels im Bereich Getränkefachgroßhandel und Getränkelogistik mit stark zunehmenden Konsolidierungstendenzen, insbesondere seit der Corona-Pandemie, hat die Splendid Drinks beschlossen, einige ihrer Standorte zu übertragen.Die Krombacher Getränkefachgroßhandelsgruppe (GMS-Gruppe; GMS Getränke & Mehr Servicegesellschaft mbH) übernimmt im Rahmen eines Share Deals die Standorte in Hamburg und Grömitz. Die Deutsche Getränkelogistik (DGL GmbH & Co. KG - kurz: DGL) übernimmt im Zuge eines Asset Deals die Standorte in Geesthacht und Querfurt. Die Transaktionen wurden beim Bundeskartellamt zur Fusionskontrolle angemeldet. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart."In gut 8 Jahren Engagement im Getränkefachgroßhandel und in der Getränkelogistik hat die Splendid Drinks mit ihrer dynamischen Expansion einen beachtlichen Beitrag zur Branchenkonsolidierung geleistet. Angesichts des nach wie vor wachsenden Konsolidierungsdruck im Getränkemarkt ist nun der Zeitpunkt gekommen, die Strukturen der Splendid Drinks bei größeren Marktakteuren einzubringen, um deren Leistungskraft zu stärken", so Günter Thiel, CEO der Splendid Drinks. "Wir freuen uns, dass wird diesen Schritt mit zwei so wichtigen Getränkedienstleistern/Playern im Getränkemarkt wie Krombacher und DGL gehen konnten."Zur DGL-GruppeDie DGL GmbH & Co. KG (Deutsche Getränke Logistik) wurde 2019 als Joint Venture der Radeberger Gruppe KG und der Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG gegründet. Unter dem gemeinsamen Dach bündelt die DGL-Unternehmensgruppe ihre Kräfte und schafft ganzheitliche 360-Grad-Lösungskonzepte rund um die Voll- und Leergutlogistik mit regionalen Schwerpunkten in Berlin/Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein.Zur GMS-GruppeDie GMS-Gruppe ist unter der Marke "Getränke & Mehr" deutschlandweit mit ihren mehr als 20 Logistik-Standorten mit Schwerpunkten in NRW, Hessen, Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Berlin aktiv. Das bestehende Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlern wurde in den letzten Jahren stetig durch Übernahmen erweitert. Mit ihrer Branchenexpertise und hohen Logistikkompetenz ist die GMS-Gruppe ein starker Partner im deutschen Getränkemarkt.Pressekontakt:Splendid Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxemburg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114117/6044592