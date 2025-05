EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Hauptversammlung 2025 der TeamViewer SE - Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu



28.05.2025 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung 2025 der TeamViewer SE -

Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen

Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu Göppingen, 28. Mai 2025 - Auf der diesjährigen Hauptversammlung der TeamViewer SE waren 56,48 Prozent des Grundkapitals vertreten. Das virtuelle Veranstaltungsformat ermöglichte es den Aktionärinnen und Aktionären, direkt mit Aufsichtsrat und Vorstand zu interagieren und ihre Fragen live zu stellen. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu und bestätigten James Jeffrey (Jeff) Kinder als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats für eine vierjährige Amtszeit. Er war im Februar 2025 gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt worden. Zusammen mit Ralf W. Dieter (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Abraham (Abe) Peled, Swantje Conrad, Axel Salzmann, Hera Kitwan Siu, Christina Stercken und Dr. Joachim Heel bildet Jeff Kinder nun den Aufsichtsrat von TeamViewer. Er trat die Nachfolge von Dr. Jörg Rockenhäuser an, der sein Mandat nach einem erfolgreichen Jahrzehnt im Aufsichtsrat von TeamViewer im Dezember 2024 niedergelegt hatte. Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: "TeamViewer ist ein gesundes Unternehmen mit einem sehr attraktiven Finanzprofil. Wir zeigen weiter gutes Wachstum, hohe Profitabilität und einen starken Cashflow. Im vergangenen Jahr haben wir TeamViewer maßgeblich weiterentwickelt. Wir haben Innovationen im Produktbereich vorangetrieben, zahlreiche neue Kunden hinzugewonnen und Partnerschaften ausgebaut. Wir haben unsere Strategie weiterentwickelt und das britische Software-Unternehmen 1E übernommen. TeamViewer ist damit insgesamt sehr gut aufgestellt, um in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu wachsen. Unsere Lösungen unterstützen Kunden bei den großen Themen unserer Zeit - von Digitalisierung und Automatisierung über hybrides Arbeiten bis hin zur Überwindung des Fachkräftemangels." Ausführliche Informationen zu den Abstimmungsergebnissen und zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://ir.teamviewer.com/hv . ### Über TeamViewer TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden. TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 1.800 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com .

Kontakt Medien

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com



28.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com