Planung abgeschlossen: Aztec Minerals erkundet Potenzial der "Goldkappe" des Porphyr-Projekty Cervantes

Anzeige / Werbung

Es kann wieder losgehen bei Aztec Minerals. Die Kassen sind gefüllt.

Nach dem Abschluss einer überzeichneten Finanzierung über 3,6 Mio. CAD unter Beteiligung von Crescat Capital nimmt der kanadische Explorer Aztec Minerals (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF; FRA: AZ3) die Arbeit auf seinem 3.649 Hektar großen Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes im Südosten des Bundesstaates Sonora wieder auf. Das vielversprechende Projekt liegt im Herzen der produktiven Laramide-Porphyr-Kupfergürtels rund 160 km östlich der Stadt Hermosillo etwa 265 km südöstlich der Porphyr-Kupfer-Molybdän-Mine Cananea (Grupo Mexico). Cervantes liegt außerdem entlang eines ost-westlich verlaufenden Goldgürtels, 60 km westlich der epithermalen Goldmine Mulatos (Alamos Gold), 35 km nordöstlich der Goldmine Osisko San Antonio, 45 km westlich der Mine La India (Agnico Eagle) und 40 km nordwestlich der Goldlagerstätte Santana (Minera Alamos).

Bereits in den Jahren 2017-2018 sowie später 2021-2022 hatte Aztec auf dem 900 m x 600 m großen Zielgebiet "California" Diamantbohrungen (2.675 m) und RC-Bohrungen (5.267 m) durchgeführt. Auf das RC-Bohrprogramm folgte ein weiteres Kernbohrprogramm mit 2.588 Metern in 11 Bohrlöchern, wodurch das primäre Zielgebiet California erfolgreich auf eine Fläche von etwa 1.000 Metern Länge und 300 bis 500 Metern Breite erweitert werden konnte, mit einer nachgewiesenen, kontinuierlichen anomalen Mineralisierung in einer Tiefe von über 265 Metern. Dabei wurde durchweg eine Goldoxidkappe durchteuft, die zu einem klassischen Gold-Kupfer-Porphyr-System passt. Bohrergebnisse lieferten bis zu 1,49 g/t Gold über 137 m und 1,00 g/t Gold über 165 m. Mehrere 100 Meter mächtige Abschnitte lieferten über 0,40 g/t Gold. Auf dem Zielgebiet California wurden bis dato sieben vielversprechende mineralisierte Zonen in Verbindung mit hochgradigen Porphyren und Brekzien entlang eines 7,0 km langen Korridors in Ost-Nordost-Richtung mit mehreren sich kreuzenden nordwestlichen Strukturen identifiziert. Die geophysikalische Anomalie der California IP ist seitlich und in der Tiefe weit offen. Die IP-Aufladbarkeit verstärkt sich und verbreitert sich auf >500 m Tiefe über eine Fläche von 1100 m x 1200 m und wurde durch Explorationsbohrungen bestätigt.

Wie das Unternehmen bekannt gibt, hat Aztec inzwischen eine erste Phase des Oberflächenexplorationsprogramms begonnen, das eine erkundende Probenahme an Aufschlüssen und eine geologische Kartierung mehrerer Ziele auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt umfasst. Das Programm konzentriert sich auf drei vorrangige Goldmineralisierungszielgebiete: California East, California North und Brasil. Das Oberflächenexplorationsprogramm wird während der regionalen Trockenzeit bis Juni 2025 durchgeführt. Die Feldteams untersuchen Aufschlüsse und Subcrops, die in angrenzenden abgelegenen Gebieten gefunden wurden und derzeit nur zu Fuß erreichbar sind. Sie erkunden neue Mineralisierungs- und Alterationsgebiete, um die Entdeckung in der Zone California weiter auszubauen.

Vorbehaltlich der Ergebnisse der Phase 1, der Genehmigungen, der Marktbedingungen und der verfügbaren Finanzmittel plant Aztec nach der regionalen Regenzeit (Juli bis Oktober) ein mögliches Folgebohrprogramm. Die Folgebohrungen würden auf die Erweiterung des mineralisierten Goldziels California abzielen und möglicherweise auch erste Bohrungen im neuen Zielgebiet Brasil umfassen.

Die Hauptziele des zweiphasigen Explorationsprogramms 2025 sind die weitere Definition des Potenzials für den Tagebau und die Haufenlaugung von Gold in der Porphyr-Oxid-Kappe in California, die Erprobung der neigungsabwärts gerichteten Ausdehnung der phyllitischen Alteration in der Qfp-Intrusion auf eine tiefere Kupfer-Gold-Porphyr-Sulfid-Mineralisierung unterhalb der Oxid-Kappe sowie die Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung in den Zielgebieten California North, East und Brasil.

Fazit: Das Cervantes Gold-Porphyr-Projekt lieg in einer der am besten entwickelten Bergbauregionen Mexikos. Die Nachbarn in einem Radius von 60 Kilometern gehören zum Who-is-Who der Branche, darunter Firmen wie Agnico Eagle, Alamos Gold und Osisko Development. Bei der jüngst zurückliegenden Finanzierung ist erstmals Crescat Capital als institutioneller Investor mit an Bord gekommen. Das Tagebaupotenzial einer oxidierten Goldkappe ist deshalb wichtig, weil es für einen späteren Betreiber quasi als finanzieller "Türöffner" für ein größeres Porphyr-Projekt dienen könnte.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA0084741085,XD0002747026,CA0115321089,CA0548271000,378696065