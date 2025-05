Hamburg (ots) -- Mehr als jede*r Zweite gründet vor dem 35. Lebensjahr- Der Wunsch nach Selbstbestimmung ist Hauptmotiv für die Gründung- Für 27 Prozent der Befragten verbessert die Selbstständigkeit die Vereinbarkeit von Familie und BerufSelbstständig und gleichzeitig Elternteil - für viele klingt das nach Stress und Überforderung. Eine neue, repräsentative Umfrage* des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Onlinedruckerei VistaPrint (https://www.vistaprint.de/) zeigt jedoch: Elternschaft ist keineswegs ein Widerspruch zum Unternehmertum - im Gegenteil. Für manche ist sie sogar ein Gründungsimpuls.Gründungsboom im FamiliengründungsalterLaut der VistaPrint-Umfrage beginnt der Unternehmergeist in Deutschland früh: Rund die Hälfte der befragten Unternehmer*innen (51 Prozent) haben vor ihrem 35. Lebensjahr gegründet - viele sogar schon in ihren Zwanzigern. Damit fällt die Gründung häufig in eine Lebensphase, in der laut Statistischem Bundesamt* auch die Familienplanung stattfindet. Ein klarer Hinweis darauf, dass Elternschaft und Unternehmertum oft parallel verlaufen - und sich nicht ausschließen.Hauptmotiv: Selbstbestimmung - in allen LebensphasenAls stärksten Impuls für die Gründung nennt die Mehrheit der Befragten (61 Prozent) den Wunsch nach mehr Selbstbestimmung. Erst mit deutlichem Abstand folgt das wirtschaftliche Potenzial (34 Prozent). Für 21 Prozent der Gründer*innen war die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf der entscheidende Grund, sich selbstständig zu machen.Ein differenzierter Blick auf die Ergebnisse zeigt: Vor allem für Frauen spielt die Vereinbarkeit eine zentrale Rolle (31 Prozent), bei Männern sind es lediglich 14 Prozent. Auch das Alter ist relevant: In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen geben 56 Prozent an, sich gerade wegen der besseren Vereinbarkeit für die Selbstständigkeit entschieden zu haben. Hier zeigt sich, wie sehr familiäre Lebensphasen berufliche Entscheidungen prägen können.Was selbstständigen Eltern hilft: Struktur, Partnerschaft und FlexibilitätDie Selbstständigkeit bringt Freiheiten - aber auch Herausforderungen. Um Unternehmertum und Elternschaft zu verbinden, setzen viele auf gute Struktur: 46 Prozent der Befragten nennen Organisation und Planung als größte Hilfe. Ebenso entscheidend ist das private Umfeld: Fast jede*r Zweite verlässt sich auf die Partnerin oder den Partner (45,9 Prozent), gefolgt von familiärer Unterstützung (34 Prozent).Dabei zeigen sich auch hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während 55 Prozent der Männer die Unterstützung durch ihre*n Partner*in als wichtigste Hilfe nennen, tun das nur 30 Prozent der Frauen. Umgekehrt suchen Frauen deutlich häufiger nach professioneller Entlastung - 31 Prozent nennen Kinderbetreuung als relevante Unterstützung, bei Männern sind es 14 Prozent."Als langjähriger Design- und Printpartner kleiner Unternehmen kennen wir die alltäglichen Herausforderungen von Selbstständigen sehr genau. Unsere Mission ist es, sie gezielt zu stärken - besonders dann, wenn neben dem Unternehmertum auch Familie und Privatleben Aufmerksamkeit verlangen. In solchen Momenten ist vor allem eines entscheidend: Unterstützung, Flexibilität und Schnelligkeit. Genau hier setzen wir mit unseren Produkten und Services an", erklärt Michael Fries, EVP Europe & Global Manufacturing bei VistaPrint."Wir wollen Selbstständige nicht nur mit hochwertigen Druck- und Marketinglösungen unterstützen, sondern ihnen auch mit zahlreichen Vorlagen etwas Wertvolles einsparen: Zeit - für das, was wirklich zählt."VistaPrint unterstützt kleine UnternehmenViele Gründer*innen, die zwischen familiären Verpflichtungen und unternehmerischem Alltag balancieren, profitieren von pragmatischen Lösungen. VistaPrint unterstützt Kleinunternehmen mit professionellen Designvorlagen, individualisierbarer Geschäftsausstattung und einfach zu bedienenden Tools für den täglichen Auftritt. So lässt sich der professionelle Unternehmensauftritt auch mit Kind strukturiert und sichtbar gestalten - ein weiterer Beitrag zur Selbstbestimmung im Familien- und Berufsalltag.*Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, in der vom 02.05.25 bis 16.05.25 500 Unternehmer*innen und Solo-Selbstständige, die Eltern sind, befragt wurden. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.*https://ots.de/3M11fmÜber VistaPrintVistaPrint ist der Design- und Marketingpartner für Millionen von kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt und ermöglicht es jedem Einzelnen, seine Träume zu leben. Seit mehr als 20 Jahren geben wir kleinen Unternehmen, durch hochwertige Marketingprodukte und -lösungen eine Bühne - einschließlich Schildern, Logo-Bekleidung, Werbeartikeln, Flyern, Postkarten, Visitenkarten, Websites und digitalem Marketing. Mit VistaPrint können kleine Unternehmen ihre Werbeartikel mit Hilfe benutzerfreundlicher digitaler Werkzeuge und Designvorlagen erstellen und anpassen oder professionelle Unterstützung beim Grafikdesign erhalten. VistaPrint ist ein Unternehmen von Cimpress (Nasdaq: CMPR). Weitere Informationen finden Sie unter www.vistaprint.de.