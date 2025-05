Apple übernimmt das kanadische Entwicklerstudio RAC7 und arbeitet parallel an einer neuen Spiele-App für alle Apple-Plattformen. Der Kauf markiert den ersten Erwerb eines Spielestudios in der Geschichte des Konzerns. Der iPhone-Hersteller hat das in Vancouver ansässige Entwicklerstudio RAC7 übernommen, wie Digital Trends berichtet und ein Apple-Sprecher bestätigt. Das nur aus zwei Personen bestehende Studio steht hinter dem erfolgreichen Spiel "Sneaky ...

