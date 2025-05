Aktien aus der Luft- und Raumfahrt sowie dem Rüstungssektor sind gefragter denn je - und genau hier setzt der DER AKTIONÄR Weltraum Index an. Er bündelt Unternehmen, die vom Boom in diesen strategischen Schlüsselindustrien profitieren. Besonders spannend: Bei einem Indexmitglied, in das selbst Investmentlegende Warren Buffett investiert ist, sorgten jüngst positive Nachrichten für Auftrieb. Beim besagten Konzern handelt es sich um HEICO - einen führenden Akteur der US-Luft- und Raumfahrtindustrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...