Nach dem volatilen Auf und Ab ist es in Bezug auf Kupfer in den letzten Wochen ruhig geworden. Der Preis hat sich in einer Schiebezone eingerichtet. Nicht selten münden Seitwärtsbewegungen in starken Ausbruchsbewegungen.Abseits von Kupfer - Gold und Silber kämpfen sich nach oben Nach den Preisrückgängen zu Wochenbeginn kämpfen sich Gold und Silber zur Wochenmitte wieder nach oben. Beide Edelmetalle, aber vor allem Gold, machen nicht unbedingt den Eindruck, von ihrem Vorhaben Rallyefortsetzung ablassen zu wollen. Rücksetzer sind nach wie vor Kaufgelegenheiten. Das gilt auch für die Produzentenaktien. Spannende Kandidaten gibt es in Hülle und Fülle. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Abseits …