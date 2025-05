Das ifo-Institut hat seinen aktuellen "Konjunkturtest Versicherungswirtschaft" veröffentlicht. Dieser zeigt eine erneute Verbesserung der Geschäftslage in der Versicherungsbranche - trotzdem geben sich die Versicherer bei ihren Geschäftserwartungen für die nächsten Monate zurückhaltend. Die Stimmung der in Deutschland tätigen Versicherer bleibt in den ersten drei Monaten 2025 gut. Das zeigt der aktuelle ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft, den auch der GDV in einer Mitteilung beleuchtet. ...

